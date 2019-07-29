Оля Полякова засвітила звабливу фігуру в асиметричному купальнику: фото
Співачка Оля Полякова полюбляє дивувати прихильників сексапільними знімками. Днями вона вкотре опублікувала серію знімків, на яких постала у стильному купальнику.
Як відомо, Оля Полякова стала однією із зіркових суддів вокального шоу "Х-фактор". Однак насичені зйомки та концерти аж ніяк не впливають на артистку: в розпал сезону відпусток вона все ж знаходить вільний час, щоб відпочити.
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Так, днями на офіційній Instagram-сторінці співачка розмістила чергові знімки, які встигли розбурхати мережу. Перед камерою запальна артистка постала у стильному асиметричному купальнику чорного кольору. У пляжному вбранні Оля Полякова оголила стрункі ноги та сталевий прес. Сексуальності її образу додавали пози, які обирала співачка.
У мене відпустка! Ура! – емоційно підписала фото Оля Полякова.
Сексуальна Оля Полякова / Фото: Instagram / @polyakovamusic
Ймовірно, спекотні фото Оля Полякова зробила у дворі свого розкішного маєтку на Київщині, адже у кадрі видніються дерева, подібні до тих, які є в саду зірки.
Співачка Оля Полякова в купальнику / Фото: Instagram / @polyakovamusic
Оля Полякова показала струнке тіло / Фото: Instagram / @polyakovamusic
Поп-діва поквапилась випередити хейтерів та в Instagram-Stories показала, як їй вдається виглядати настільки приголомшливо. Оля Полякова показала фрагмент свого виснажливого тренування під наглядом особистого тренера.