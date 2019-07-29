Оля Полякова засвітила звабливу фігуру в асиметричному купальнику: фото

1609 Читать новость на русском
Оля Полякова в купальнику
Оля Полякова в купальнику / Instagram / @polyakovamusic

Співачка Оля Полякова полюбляє дивувати прихильників сексапільними знімками. Днями вона вкотре опублікувала серію знімків, на яких постала у стильному купальнику.

Як відомо, Оля Полякова стала однією із зіркових суддів вокального шоу "Х-фактор". Однак насичені зйомки та концерти аж ніяк не впливають на артистку: в розпал сезону відпусток вона все ж знаходить вільний час, щоб відпочити. 

Читайте також: Оля Полякова публічно поглузувала зі свого образу: курйозне фотопорівняння

Так, днями на офіційній Instagram-сторінці співачка розмістила чергові знімки, які встигли розбурхати мережу. Перед камерою запальна артистка постала у стильному асиметричному купальнику чорного кольору. У пляжному вбранні Оля Полякова оголила стрункі ноги та сталевий прес. Сексуальності її образу додавали пози, які обирала співачка. 

У мене відпустка! Ура! – емоційно підписала фото Оля Полякова. 

Оля Полякова у сексуальному купальнику
Сексуальна Оля Полякова / Фото: Instagram / @polyakovamusic

Ймовірно, спекотні фото Оля Полякова зробила у дворі свого розкішного маєтку на Київщині, адже у кадрі видніються дерева, подібні до тих, які є в саду зірки. 

Співачка Оля Полякова в купальнику
Співачка Оля Полякова в купальнику / Фото: Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова показала струнке тіло
Оля Полякова показала струнке тіло / Фото: Instagram / @polyakovamusic

Поп-діва поквапилась випередити хейтерів та в Instagram-Stories показала, як їй вдається виглядати настільки приголомшливо. Оля Полякова показала фрагмент свого виснажливого тренування під наглядом особистого тренера.

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК почала визнавати результати в округах
сьогодні
231061
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оля Полякова Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
сьогодні 11:05 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
6927
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
28 липня 18:25 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
14224
4 найкращих серіали для перегляду влітку
28 липня 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
3796
Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
27 липня 11:30 Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
Юлія Турелик 2032
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
458
Новини
Більше новин
Залиште відгук