Оля Полякова засвітила стрункі ноги на зйомках: пікантні фото

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Оля Полякова засвітила стрункі ноги
Оля Полякова засвітила стрункі ноги / Instagram / @polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова не з тих зірок, хто обирає скромні образи. Артистка щоразу хизується струнким тілом у пікантних вбраннях, зокрема, під час телешоу.

У гардеробі знаної "Супербілявки" є чимало грайливих міні-суконь та латексного вбрання, які допомагають артистці підтримувати імідж секс-символа. Однак і у вечірній сукні Оля Полякова може виглядати досить пікантно. Це вона довела під час зйомок нового телевізійного шоу "Дивовижні люди". 

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Перед камерою Оля Полякова постала у чорній сукні, прикрашеній камінцями. Вбрання прикривало руки та шию зірки, однак пікантно оголювало її стрункі та довгі ноги. Грайливості образу додавали й срібні туфлі на підборах. 

"А у вас які суперздібності?" – запитала Оля Полякова, натякнувши на свою яскраву зовнішність. 

У мережі опублікували інші кадри зі зйомок програми "Дивовижні люди". На фото постали й інші зірки, які беруть участь у створенні телепроекту. Зокрема, Маша Єфросиніна та Олександр Скічко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marina Redko (@redko1313)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Оля Полякова
Джерело: 24 Канал
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