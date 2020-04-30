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Оля Полякова заявила, що хворіла на COVID-19: У мене був просто шок

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Оля Полякова вже хворіла на коронавірус
Оля Полякова вже хворіла на коронавірус / Instagram / @polyakovamusic

Популярна українська співачка Оля Полякова поділилась новими деталями приватного життя, які приголомшили прихильників. Артистка заявила, що вже мала коронавірус, коли була у США.

Відповідною інформацією вона поділилась під час спілкування з Дмитром Гордоном. Оля Полякова запросила журналіста стати гостем її шоу "Правда чи дія", що вийшла на ютуб-каналі. Артистка порушила тему коронавірусу та пандемії, тому під час бесіди згадала, як хворіла у США. 

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"Я вже перехворіла, коли була в Маямі. Спочатку Аліса (молодша донька Олі Полякової, – LifeStyle 24) захворіла. 41 градус був, я такої температури не бачила ніколи в житті. У мене був просто шок. Потім і я від неї заразилася. Ми страшно кашляли, приймали антибіотики. Так важко перехворіли", – розповіла Оля Полякова. 

Сталось це взимку, тому карантин артистка з дітьми перебула за кордоном. 

За даними 29 квітня, у світі зафіксовано 3 193 886 випадків захворювання на COVID-19. Понад 227 тисяч людей померли від коронавірусу, водночас близько 973 тисячі – одужали. Медики рекомендують продовжувати залишатись на карантині та при перших симптомах COVID-19 звертатись до свого сімейного лікаря. 

симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Зіркові хвороби Здоров'я Оля Полякова Коронавірус COVID-19 Новини LifeStyle Новини України LifeStyle
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