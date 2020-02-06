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Людям все одно, питання мови в людей немає, – Полякова про те, як співають її російські пісні

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Оля Полякова заявила, що мовного питання серед українців не існує / Кадр з відео

Співачка Оля Полякова в захваті від свого нещодавнього концерту у Львові, на який зібралися понад 30 тисяч людей. Співачка вражена, що жителі україномовного міста співали на концерті її російськомовні пісні і переконана, що мовної проблеми в Україні немає.

Це прекрасний був концерт. Ви знаєте, 35 тисяч людей, які в унісон співають свої пісні російською мовою, я думаю, дуже гарно ілюструють, що питання мови в людей немає. Це розпалюється в політичному полі, на телебаченні. В житті цього немає. Людям все одно,
– сказала Полякова в ефірі програми "Право на владу".

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"Вони готові співати з тобою будь-якою мовою, підтримувати тебе, якщо ти розділяєш їхні цінності, якщо ти говориш з ними однією ментальною мовою", – додала співачка.

Вона також розповіла про свої гастролі у США та Канаді, де на концерти співачки прийшла українська діаспора.

На мене ходять тільки українці. І в мене російськомовні пісні. І вони також вщент набивали мені зали і співали всі мої пісні. І їм було все одно, що я співаю російською мовою, тому що вони мене сприймають українською співачкою, якою я є,
– зазначила Полякова.

Співачка вдруге наголосила, що на її думку, мовне питання в Україні існує тільки в політичній площині – і для того, щоб відволікти людей від чогось важливішого.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle мовне питання Українська мова Оля Полякова Музика
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