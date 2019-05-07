Оля Полякова звинуватила Кеті Перрі в плагіаті її образу: фото

Норовлива співачка Оля Полякова вкотре знайшла скандальну новину для свого блогу. Артистка показала, як Кеті Перрі скопіювала її образ для щорічного балу Met Gala 2019.

Оля Полякова всього за кілька днів відзначилась досить різкими заявами у мережі. То артистка відверто розкритикувала стиль Кім Кардашян, то заявляла, що проект "Холостяк" – огидний і ображає жінок. А вже у вівторок, 7 травня, Оля Полякова знайшла плагіат її образу.

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Переглядаючи розкішні фото з престижного балу Met Gala 2019, який відгримів у нью-йоркському Музеї мистецтв Метрополітен, українка звернула увагу на образ Кеті Перрі. Артистка вийшла на червону доріжку в епатажній сукні сріблястого кольору та з люстрою на голові і вбранні.

В такому образі Оля Полякова вбачає своєрідний плагіат, адже раніше вона теж приміряла сукню з люстрою. Тому Кеті Перрі артистка назвала "Кеті-Золотою Ручкою".