Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської

Що є справді цінним у житті кожної жінки, чому Оля Цибульська не афішує чоловіка, як підтримує нового холостяка, чому український шоу-бізнес – бідний, а також що вона думає про три номінації на премію "Жар-птиця" – відверто та щиро у інтерв'ю для LifeStyle 24.

Співачка Оля Цибульська не тільки достойна виконавиця, а й любляча дружина і неймовірна мама. Зірка до останнього не афішувала обличчя синочка, адже чекала, поки він сам цього захоче. Нещодавно громадськість оцінила її старання трьома номінаціями на премію "Золота Жар-птиця".

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Перше, що хотіла б запитати – як тобі вдається все встигати? Співоча кар'єра, сім'я, робота на телебаченні і ти ще й ведуча весіль.

Така справа, чим старшою ти стаєш, тим краще розумієш, що встигати все неможливо. Тим паче, коли стаєш мамою. Природа потурбувалась про жінку. Саме тоді розумієш, яке насправді прекрасне материнство і що дійсно важливо у твоєму житті. Відповідно розставляєш пріоритети. Саме тому, сьогодні вранці ми із сином гуляли по Набережній і бавились гіллячками, а одразу після інтерв'ю з тобою в мене фотосесія і потяг в інше місто на гастролі.



"Цінним є тільки час, що ми даємо нашим дітям"

Нещодавно ти поділилась випадком, що трапився із тобою та твоїм чоловіком: коли до нього підійшла невідома жінка і вимагала невідомо чого. Чи траплялись і раніше подібні непорозуміння?

Тут насправді відомо, чого вона хотіла (сміється), але мабуть, це єдиний випадок. Проте колись давно, ми полетіли відпочивати в Іспанію і нам вдалось там пробути аж три дні. Чоловік чудово знає, як сильно я обожнюю цю країну, проте ще краще розуміє, що робота – поза конкуренцією.

Ми піднялись на борт, я усвідомила, що повертаємось і вибухнула гіркими сльозами, коли спостерігала, як в хмарах розчиняються мої мрії про романтичний відпочинок.

Але яким було моє здивування, коли прокинулась і зрозуміла, що ми на Тенеріфе. Виявляється, то був розіграш від коханого. Від великої любові, як він пояснював (сміється). А директора чоловік підмовив заздалегідь і насправді на нас чекав не холодний павільйон, а одна з найгарячіших подорожей в житті.

Саме тому, іноді варто зачекати та не робити поспішних висновків. Адже ми встигаємо розізлитись і накрутити себе, швидше, ніж отримуємо бажаний подарунок.

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Насправді, щастя – воно ж іноді на відстані витягнутої руки, чи не так?

Знаєш, я зараз спостерігаю за своїм сином і розумію, що ті речі, від яких ми отримуємо задоволення насправді значно ближчі і елементарніші, аніж ми думаємо.

Я сьогодні Нестору пояснювала, що, звичайно, ми можемо купити ще одну іграшку в "Антошці", але хіба не більше емоцій від звичайної гілки, яку можна встромити в землю і дивитись, як вона виростає лісом, а потім просто грати в квача чи пускати сонячних зайчиків?

Цьогоріч у тебе аж три номінації на "Золотій Жар-птиці". Це вражає. Скажи, яку висоту ти хотіла б досягти наступною?

Не скажу тобі, що мені принципово важливо постійно змагатися за премії чи відзнаки. Я ніколи цього особливо не прагнула. Ніколи не будувала собі стіну візуалізації, не уявляла, у якому авто сидітиму через 10 років. Але я знаю, що у відчуттях я даю і що отримую у відповідь.

Мої наймолодші прихильники живуть менше, аніж я працюю в шоу-бізнесі, тому я чудово усвідомлюю, наскільки важливу роль грає народна любов у всіх рейтингах та хіт-парадах і я за неї безмежно вдячна.

Ця потрійна номінація для мене – як точка G, бо натяк на те, що далі буде круто. Як знак для водія на дорозі, що я рухаюсь у правильному напрямку. Що ми там, де я хочу, рухаюсь пліч-о-пліч із близкими по духу людьми і маю змогу будувати якісний український шоу-бізнес.

Поговоримо про наболіле. Про Євробачення. Ти була на відборі. Чи були у тебе фаворити?

Мене дуже тішать в останні кілька років наші Національні відбори, адже саме зараз це все відбувається на певному рівні, схоже на майданчик, де зірки можуть просувати свою музику. Зараз це вже інша телевізійна картинка, рівень підготовки учасників. І у нас з'явилась велика кількість атристів, які готові показати себе, які готові до Євробачення.



"Виділяти когось із Нацвідбору Євробачення із мого боку нетолерантно"

Класна можливість, не завжди хотіти поїхати на Євробачення, а просто прийти і презентувати свою пісню. Саме цього нам, артистам, у теперішньому шоу-бізнесі і не вистачає – платформи для якісної самопрезентації. Саме в такому форматі і бачать конкурс: минулого року і цього вони просто виходили на сцену, щоб, в першу чергу, показати свою творчість, а вже в другу – виборювати перемогу.

Я коментувала цьогорічний відбір для кількох видань і справді аналізувала усе, що відбувалося. Талант – головний фундамент. Цією суперсилою володіли всі учасники. Я з цього дуже щаслива. Коментувала суворо, але справедливо. Бо, хтозна, можливо наступного року мені теж доведеться миритися з чиєюсь критикою?

А як ти ставишся до MARUV?

Якби я була чоловіком, я напевно сказала б, що вона дуже симпатична брюнетка з довгими ногами і робить на сцені те, що я дозволяю собі із чоловіком вдома.

Звичайно, був великий екшн стосовно її виступу, це було дуже сміливо. Просто для нашого українського глядача це щось нове.

Для європейської аудиторії наша MARUV просто як Червона Шапочка, що несла бабусі пиріжки. Для нас це шок, а для Європи – цілком нормальне явище. І я навіть трохи жартувала, що якби у Києві зробили трохи дешевшими входи в стриптиз-клуби, то це було би нормою і нікого це б не лякало.



"MARUV дозволяє собі на сцені те, що я вдома в ліжку з чоловіком"

Пісні у неї круті, музика якісна, навіть мій син іноді просить в машині ввімкнути Drunk Groove. Я розумію, що це новий для України продукт, який має свого покупця, свого слухача і попит.

Тому просто бажаю їй успіху. Чи треба було їй Євробачення – загадка, але її нинішня команда вправно змінила хід гри на користь артиста і це в шоу-бізнесі заслуговує поваги.

Про Притулу, йому теж закидували різні речі. Там не те сказав, там не так себе повів. Як ти оцінюєш його роботу з точки зору ведучого, адже ти теж ведуча?

Мені здається, що в житті кожної людини приходить той момент, коли їй здається, що вона може говорити будь-що і будь-де. Це був той випадок. Він має певну довіру у глядачів, великий рівень довіри у своїх фанатів та й серед українців. Сергія я знаю давно, а він давно знає собі ціну. Але чим більше ми знаємо, тим більше ми мусимо сумніватись у собі.

Багато крутих, знаних українських артистів просто ігнорують Євробачення, чому?

Все банально – це дорого. В нашій країні артист їде на цю подію виключно власним коштом. Ті шалені гроші, які ти вкладаєш у Євробачення, на практиці можеш вкласти у себе та розвиток кар'єри. Багато колег обирають останнє.

Чого бракує нашому шоу-бізнесу?

В нас є шоу, але немає бізнесу. Довгий період часу ніхто просто в це не вкладався. Цим конкретно не займалися. Це ж повноцінний бізнес і дуже дорогий. В нас дуже довго було враження, що цілком досить знайти гарного хлопця, заспівати дві пісні – і ти в шоу-бізнесі. У нас немає професійних структур, які б видавали якісних та крутих фахівців своєї справи. Те, що нам викладають в університеті і те, що ми бачимо у бізнесі – це дуже полярні речі.

Твій колега Нікіта Добринін – "Холостяк". Як ти відреагувала на його появу в шоу та як він на це погодився?

Я йому казала йти на "Холостяк", ще тоді, коли він не був одружений. Він завжди був успішним і дуже красивим хлопцем. Він медійна особа, за ним цікаво спостерігати в кадрі.

Те, що відбувається у нього "за лаштунками", прийшов час просто вивести на телебачення.



"Я просто бажаю Нікіті успіху"

Багато хто і мені писав листи, залишав їх на радіо, іноді кумедні, а іноді з погрозами. Нарешті всі зрозуміли, що я там ні до чого.

Це новий етап у його житті, вірю, що він зможе знайти там достойну жінку. Мрію, аби дзвонив до мене, щоб запитати, які краще купувати памперси. Але йому не кажіть, тс-с-с-с (сміється).

Як щодо серіалів? Дивилась "Гру престолів"?

Я знаю, що зараз це просто пікова тема, яка заполонила не тільки новинну стрічку і телеефіри, але і людські голови. Насправді, колись навіть намагалася дивитись, та "залежність" в собі не виробила, а зараз банально немає часу.

Це дуже якісний продукт. Зрештою, нещодавно наткнулась на пост у Facebook, де хтось дуже влучно зазначив, що "увесь свій чекає серіалу про війну, а нам хочеться миру".

На якому етапі зараз розслідування побиття свого продюсера? Чи не вважаєш ти його співзвучним із побиттям Дзідзьо та Злати Огневич?

Все йде до завершення. Скоро логічний фінал. Маю передумови вважати, що історії DZIDZIO та Злати тут ні до чого. Єдина точка перетину – буремний стан в суспільстві, а як результат – і в шоу-бізнесі. Але зміни поруч і я це відчуваю. Мене також побачите геть новою. Лише краплинку терпіння. Обіцяю, цієї весни буде гаряче.

Фото: особистий архів співачки Олі Цибульської

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