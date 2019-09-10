Оля Цибульська ледь не впала з даху під час зйомок: деталі інциденту

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Оля Цибульська розповіла про небезпечний інцидент
Оля Цибульська розповіла про небезпечний інцидент / Пресслужба

Як відомо, Оля Цибульська час то погоджується на стильні зйомки, в яких не боїться експериментувати зі своїм образом та локаціями. Однак днями співачка зізналась, що ледь не загинула під час фотосесії.

За словами Олі Цибульської, сталось це під час зйомки для нового випуску журналу "Наталі". Артистка стала головною зіркою номеру та прикрасила його обкладинку. Самі ж зйомки проходили на даху столичного ЦУМу та відзначились небезпечним інцидентом: Оля Цибульська ледь не впала з даху.

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Артистка переконує, що причиною цього стало різке погіршення самопочуття. Оля Цибульська, яка упродовж трьох годин працювала з командою під палючим сонцем на даху, ледь не зомліла. Українська співачка зісковзнула по бильцях та зупинилась в кількох секундах від падіння з висоти 7 поверху. Представники Олі Цибульської додали, що їй вдалось втриматись на ногах тільки завдяки тому, що вона перебувала в кадрі та була максимально сфокусованою на зйомці. 

Небезпечний інцидент не зупинив Олю Цибульську, відтак за лічені хвилини співачка продовжила роботу. Наразі у мережі з'явились перші результати зйомки, які вражають яскравістю. 


Оля Цибульська знялась для журналу "Наталі" / Фото: пресслужба

Цікаво, що автори журналу "Наталі" обрали для обкладинки знімок, який фотографам вдалось зробити саме перед інцидентом. На ньому Оля Цибульська позує, спершись на бильця даху. 

Оля Цибульська ледь не впала з даху
Оля Цибульська ледь не впала з даху / Фото: пресслужба

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Теги: Новини Києва LifeStyle Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
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