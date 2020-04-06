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Оля Цибульська похизувалася стрункими ногами та розповіла, як зацікавити чоловіка: фото

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Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Популярна українська співачка та ведуча Оля Цибульська активно розвиває свій фотоблог. Днями вона поділилася пікантною фотографією, де продемонструвала стрункі ніжки, а також розповіла, як зацікавити чоловіка приділяти вам більше уваги.

Оля Цибульська на своїй сторінці в інстаграмі поширила цікаву світлину із стильної фотосесії. Артистка позує, сидячи на кухонній тумбочці, і тримає стаціонарний телефон біля вуха. Ефектний образ співачки гарно підкреслив її стрункі та красиві ноги.

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Оля одягнена в блузку рожевого кольору з об'ємними рукавами та джинсові мінішорти. Поєднала вбрання із бежевеми лакованими туфлями-човниками на підборах. Вуха Цибульської прикрашають сяючі сережки. Волосся вкладене в скуйовджену зачіску, а на обличчі в Олі видно макіяж з темно-рожевою помадою на губах. 

Зірка поділилася трьома перевіреними методами, які допоможуть привернути увагу чоловіка.

Поради від Олі Цибульської: 

  • Приготуйте борщ або іншу страву, яку він обожнює. Коли мужчина поїсть чогось улюбленого і смачного – кров відливає від мозку. А коли в голові пусто – її легше крутити.
  • Розкидайте по квартирі телефони неіснуючих чоловіків. Бажано з кодами різних країн. Щоб наш пташок зрозумів, що він не єдиний джміль на квітці.⠀
  • Влаштуйте на кухні мініфотовиставку. Розкидайте 5-7 фото чоловіків, де один страшніший, ніж інший. Скажіть, що це ваші колишні. Ваша жертва відчує, що він красунчик і буде готовий, не відходячи від каси.


Оля Цибульська похизувалася стрункими ногами / Instagram / @cybulskaya

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Оля Цибульська
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