Оля Цибульська показала фігуру у мереживному боді: сексуальні фото

Українська співачка Оля Цибульська, окрім вокальної кар'єри та роботи ведучої, ще й активний блогер. У час карантину вона всіляко підтримує своїх прихильників, публікуючи корисні лайфхаки. Не забуває Оля Цибульська і додавати пікантності у стрічку підписників.

25 березня вона опублікувала сексуальне фото, яке встигло розбурхати мережу. Перед камерою Оля Цибульська постала у звабливому червоному боді з мереживним верхом, яке підкреслило її бездоганну фігуру. Артистка прикрила тіло атласною накидкою, що не повпливало на сексуальність світлини.

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А вже у дописі Оля Цибульська вирішила дати поради в час карантину. Оскільки обмежувальні заходи продовжили до 24 квітня, артистка розповіла, як не втратити гармонію у стосунках з чоловіком.

"Деколи мені хочеться його вбити. Але потім я згадую, що карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно", – розпочала вона.

Як зберегти шлюб під час карантину: поради Олі Цибульської

– 1-2 години на день не чіплятись до людини і дати йому посидіти у своїх справах, документах, думках чи книзі просто так. Мужчина мусить мати час для своїх стратегій і планів. Інакше вони тебе ж і розчавлять.⠀⠀

– Готуйте по черзі сніданки. Це відволікає від новин. Плюс смачна домашня їжа і секс-синоніми.

– Вкрутіть лампочку. В домі точно є чоловічі справи, на які не вистачало часу і фізичної сили. Тому зараз можеш скористатись під хештегом #карантин. Ну а потім, коли всі домашні заснуть, можна віддячити коханому як у найкращих фільмах про електрика і безпомічну домогосподарку.⠀⠀

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– Купіть LEGO онлайн! Мій син з чоловіком "залипають" на години 3 точно. І обидвом цікаво дуже. Батько проводить час з сином, а в тебе 3 законні години на маски, інстаграм і пісню Цибульської Prosecco.

– Не вбивай коханого. Він тобі ще знадобиться. Мені здається, хлопцям зараз особливо складно, бо від них соціум чекає "принеси здобич", а здобич під вірусом. Тому не свердліть дірку в голові людини, з якою створили сім’ю. Спробуйте замінити істерику на натхнення.