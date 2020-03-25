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Оля Цибульська показала фігуру у мереживному боді: сексуальні фото

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Оля Цибульська у сексуальному вбранні / Instagram / @cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська, окрім вокальної кар'єри та роботи ведучої, ще й активний блогер. У час карантину вона всіляко підтримує своїх прихильників, публікуючи корисні лайфхаки. Не забуває Оля Цибульська і додавати пікантності у стрічку підписників.

25 березня вона опублікувала сексуальне фото, яке встигло розбурхати мережу. Перед камерою Оля Цибульська постала у звабливому червоному боді з мереживним верхом, яке підкреслило її бездоганну фігуру. Артистка прикрила тіло атласною накидкою, що не повпливало на сексуальність світлини.

Спекотно: У корсетній сукні та без білизни: Оля Цибульська влаштувала сексуальну фотосесію до 8 березня

А вже у дописі Оля Цибульська вирішила дати поради в час карантину. Оскільки обмежувальні заходи продовжили до 24 квітня, артистка розповіла, як не втратити гармонію у стосунках з чоловіком. 

"Деколи мені хочеться його вбити. Але потім я згадую, що карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно", – розпочала вона. 

Як зберегти шлюб під час карантину: поради Олі Цибульської

– 1-2 години на день не чіплятись до людини і дати йому посидіти у своїх справах, документах, думках чи книзі просто так. Мужчина мусить мати час для своїх стратегій і планів. Інакше вони тебе ж і розчавлять.⠀⠀

– Готуйте по черзі сніданки. Це відволікає від новин. Плюс смачна домашня їжа і секс-синоніми.

– Вкрутіть лампочку. В домі точно є чоловічі справи, на які не вистачало часу і фізичної сили. Тому зараз можеш скористатись під хештегом #карантин. Ну а потім, коли всі домашні заснуть, можна віддячити коханому як у найкращих фільмах про електрика і безпомічну домогосподарку.⠀⠀

До теми: 5 пікантних фільмів від Олі Цибульської, після яких хочеться жити і любити

– Купіть LEGO онлайн! Мій син з чоловіком "залипають" на години 3 точно. І обидвом цікаво дуже. Батько проводить час з сином, а в тебе 3 законні години на маски, інстаграм і пісню Цибульської Prosecco.

–  Не вбивай коханого. Він тобі ще знадобиться. Мені здається, хлопцям зараз особливо складно, бо від них соціум чекає "принеси здобич", а здобич під вірусом. Тому не свердліть дірку в голові людини, з якою створили сім’ю. Спробуйте замінити істерику на натхнення.

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Поради Оля Цибульська
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