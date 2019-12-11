Оля Цибульська показала фото до і після схуднення

Українська співачка Оля Цибульська перед днем народження вирішила спростувати думку про своє ідеальне життя. За словами зірки, вона, як і багато породіль, не могла одразу повернути свою струнку фігуру, тому змушена була звернутись до фахівців.

Як відомо, Оля Цибульська вже 5 років насолоджується материнством. Однак, як днями зізналась співачка, не все у її буднях було ідеально: у перші роки після пологів вона мала залежність від їжі та намагалась повернути себе у форму.

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Відвертим зізнанням Оля Цибульська поділилась зі своїми прихильниками на інстаграм-сторінці. Співачка додала, що її телекар'єра навпаки сприяла активному харчуванню, адже щодня вона знаходила виправдання своєму зовнішньому вигляду.

"Я схудла на 10 кілограмів. Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше – мені хотілося плюнути на себе в телеекрані. Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою... Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим "вареником" в мою тарілку. І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим "в мене немає часу", "широка кістка" і "я ж після пологів", – поділилася співачка, додавши фотопорівняння.

За словами Олі Цибульської, вона вирішила звернутись до фахівців, які не тільки допомогли схуднути, але й налагодили її раціон. Наразі співачка може похизуватись ідеальною фігурою, яку залюбки підкреслює приталеними сукнями. А от головний секрет її стрункості – відмова від їжі та води після 19 години.