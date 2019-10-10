Оля Цибульська презентувала пісню про заборонене кохання "Янголи Плачуть"

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Оля Цибульська
Оля Цибульська / Пресслужба

Українська співачка Оля Цибульська презентувала новий чуттєвий трек під назвою "Янголи Плачуть". За її словами, ця пісня про кожну жінку, яка зважилася на справжнє кохання.

У пісні "Янголи Плачуть" Цибульська описує переживання дівчат, які вирішують любити, навіть тоді, коли це неможливо. Відео з треком з'явилося на ютуб-каналі артистки 9 жовтня.

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Зазначимо, автором нової композиції, як і багатьох своїх інших пісень, стала Оля Цибульська.

Уяви, що проти вас цілий світ. Як ти поясниш всім що таке кохання? А головне, навіщо, якщо твій світ і так тримає тебе за руку?
– заявила співачка.

Оля Цибульська – Янголи плачуть: слухайте пісню

Що цікаво, у день релізу Цибульська опублікувала неочікуване фото з телеведучим Нікітою Добриніним, який знайшов своє кохання на проєкті "Холостяк".

"Кажуть, я вкрала тебе… Вночі запостила це фото, злякалась і видалила. На ранок дійшло. Хто не любив, той і нам не пробачить. Для щастя треба сміливість і музика. З прем’єрою нас #янголиплачуть", – заінтригувала прихильників Оля.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Музика Оля Цибульська
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