Оля Цибульська презентувала пісню про заборонене кохання "Янголи Плачуть"
Українська співачка Оля Цибульська презентувала новий чуттєвий трек під назвою "Янголи Плачуть". За її словами, ця пісня про кожну жінку, яка зважилася на справжнє кохання.
У пісні "Янголи Плачуть" Цибульська описує переживання дівчат, які вирішують любити, навіть тоді, коли це неможливо. Відео з треком з'явилося на ютуб-каналі артистки 9 жовтня.
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Зазначимо, автором нової композиції, як і багатьох своїх інших пісень, стала Оля Цибульська.
Уяви, що проти вас цілий світ. Як ти поясниш всім що таке кохання? А головне, навіщо, якщо твій світ і так тримає тебе за руку?
– заявила співачка.
Оля Цибульська – Янголи плачуть: слухайте пісню
Що цікаво, у день релізу Цибульська опублікувала неочікуване фото з телеведучим Нікітою Добриніним, який знайшов своє кохання на проєкті "Холостяк".
"Кажуть, я вкрала тебе… Вночі запостила це фото, злякалась і видалила. На ранок дійшло. Хто не любив, той і нам не пробачить. Для щастя треба сміливість і музика. З прем’єрою нас #янголиплачуть", – заінтригувала прихильників Оля.