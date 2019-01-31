Оля Цибульська приголомшила відвертим зізнанням про зраду друзів

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Оля Цибульська розповіла про зраду друзів
Оля Цибульська розповіла про зраду друзів / Instagram / @cybulskaya

Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська чи не вперше вирішила розповісти про зраду близьких друзів. Зірка зізналась, що з отриманням слави з її кола спілкування зникли чимало людей, яких вона вважала подругами.

Оля Цибульська, окрім вокальної кар'єри, активно веде свій блог у мережі. Артистка ділиться з прихильниками яскравими кадрами з відпочинку та навіть своїми переживаннями. 

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Зірка зізналась, що, як і будь-яка людина, потребує друзів. Однак Оля Цибульська вже кілька разів розчаровувалась, коли їй докоряли славою та припиняли спілкування через це. 

Завжди вважала: неприємно, коли друзі зраджують в біді, але ще гірше, коли не проходять перевірку щастям. Я була не готова до того, що чим вище ти підіймаєшся, тим менше справжніх друзів у тебе залишається,
– розповіла Оля Цибульська. 

Співачка пригадала, як подруга із дитинства не могла змиритись з її перемогою на шоу "Фабрика зірок". Тоді дівчина припинила спілкування з Олею Цибульською, зазначивши, що їй далеко до зірки. За словами артистки, коло її друзів ще більше зменшилось через відмову від алкоголю та життя без нічних вечірок. 

Попри такий неприємний досвід Оля Цибульська зізналась, що тепер ще більше цінує друзів, які в неї залишились. 

 

Теги: LifeStyle Оля Цибульська Музика
Джерело: 24 Канал
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