Оля Цибульська розповіла хто пропонував їй гроші за секс: пікантні деталі

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Оля Цибульська розповіла хто пропонував їй гроші за секс: пікантні деталі
Оля Цибульська розповіла хто пропонував їй гроші за секс: пікантні деталі / Фото з внутрішніх джерел

Відмова поставила під загрозу кар'єру зірки. Впливовий чоловік був частим гостем концертів співачки, куди приходив з законною дружиною.

В новому інтерв'ю для проекту "Отдушивдушу" Цибульська зізналася, що їй справді пропонували гроші за секс. Через знайомих прихильник дістав номер телефону Цибульської, а після того як вона перестала брати слухавку – закидував повідомленнями.

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Писав, що я не розумію від чого відмовляюсь, що він "будет настаивать". Я відповіла, що в його віці потрібно настоювати шишки на спирту та втирати у поясницю,
– згадує Оля.

Втім такий жарт не зійшов співачці з рук. Більше того, після відмови впливовий "залицяльник" погрожував назавжди завершити кар'єру зірки і робив для цього усе можливе.

Відмова співачки від інтиму з багатієм ледь не коштувала кар'єри
Відмова співачки від інтиму з багатієм ледь не коштувала кар'єри

Зірка розповіла, що через його образу її банили в проектах та розпускали брудні плітки. Попри все, артистка жодного разу не пошкодувала про своє рішення.

Головне, я не хотіла плюнути на себе в дзеркало,
 – прокоментувала свою позицію Оля Цибульська.

Повне інтерв'ю дивіться за посиланням: 

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Теги: LifeStyle Оля Цибульська Секс
Джерело: 24 канал
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