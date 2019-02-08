Оля Цибульська розповіла хто пропонував їй гроші за секс: пікантні деталі

Відмова поставила під загрозу кар'єру зірки. Впливовий чоловік був частим гостем концертів співачки, куди приходив з законною дружиною.

В новому інтерв'ю для проекту "Отдушивдушу" Цибульська зізналася, що їй справді пропонували гроші за секс. Через знайомих прихильник дістав номер телефону Цибульської, а після того як вона перестала брати слухавку – закидував повідомленнями.

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Писав, що я не розумію від чого відмовляюсь, що він "будет настаивать". Я відповіла, що в його віці потрібно настоювати шишки на спирту та втирати у поясницю,

– згадує Оля.

Втім такий жарт не зійшов співачці з рук. Більше того, після відмови впливовий "залицяльник" погрожував назавжди завершити кар'єру зірки і робив для цього усе можливе.



Відмова співачки від інтиму з багатієм ледь не коштувала кар'єри



Зірка розповіла, що через його образу її банили в проектах та розпускали брудні плітки. Попри все, артистка жодного разу не пошкодувала про своє рішення.

Головне, я не хотіла плюнути на себе в дзеркало,

– прокоментувала свою позицію Оля Цибульська.

Повне інтерв'ю дивіться за посиланням:

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