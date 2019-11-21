Оля Цибульська розповіла курйозну історію про свій перший виступ

457 Читать новость на русском
Оля Цибульська розказала про перший свій виступ / Пресслужба

Зараз українська співачка Оля Цибульська з легкістю виступає перед багатотисячною аудиторію. Та колись шлях до сольної кар'єри вона вибудовувала на вітчизняних вокальних конкурсах. На одному з таких заходів з Олею Цибульською і стався курйоз.

Як артистка зізналась за лаштунками шоу "Діти проти зірок", яке виходить на Новому каналі, вона завжди мріяла виступати на сцені. І щоб більше вжитись у роль вокалістки, Оля Цибульська, як і багато інших дітей, вдома виконувала пісні в мамин лак для волосся, уявляючи, що це – мікрофон. 

Читайте також: Оля Цибульська зняла провокативний кліп з героєм шоу "Холостяк": відео

Свій перший вокальний конкурс чекала з нетерпінням. Основною причиною був мікрофон. Я ніколи в нього не співала. Тож зробити це вперше у Будинку культури в рідному місті було моєю заповітною дитячою мрією,
– зізналась Оля Цибульська. 

Однак все вийшло не так, як собі уявляла перспективна співачка. Просто посеред виступу Олі Цибульської ведучий конкурсу вийшов на сцену та забрав у неї мікрофон. Виявилось, що артистка настільки голосно співала, що апаратури їй було не потрібно. Від образи Оля Цибульська покинула шоу, не дізнавшись про результати свого виступу. 

"Мене оголосили, дали в руки мікрофон. Я почала виконувати українську народну пісню, але вийшов ведучий і забрав у мене мікрофон…  У той момент я дуже сильно розплакалася. Не змогла доспівати пісню до кінця та залишила цей конкурс, так і не дізнавшись, чи були в мене шанси перемогти", – пригадала вона. 

Як відомо, до всеукраїнської слави Олі Цибульській довелось брати участь не в одному вокальному проєкті. Спершу артистка виступала  у команді КВН та конкурсах, які не приносили їй визнання. Доленосною була її участь у "Фабриці зірок". У 2007 році Оля Цибульська стала однією з найяскравіших вокалісток шоу, відтак здобула перемогу. Згодом співачка долучилась до гурту "Опасные связи" за участю Олександра Бодянського, а вже за 2 роки випустила дебютну сольну пісню. 

Як кинути курити раз і назавжди: нестандартні способи
сьогодні
16489
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Курйозні новини Оля Цибульська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
сьогодні 15:09 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 18666
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 11:06 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 5590
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
20 листопада 19:04 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 5841
"Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
20 листопада 18:30 "Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
Юлія Ліпенцева 290
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
20 листопада 16:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 15488
Новини
Більше новин
Залиште відгук