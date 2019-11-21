Оля Цибульська розповіла курйозну історію про свій перший виступ

Зараз українська співачка Оля Цибульська з легкістю виступає перед багатотисячною аудиторію. Та колись шлях до сольної кар'єри вона вибудовувала на вітчизняних вокальних конкурсах. На одному з таких заходів з Олею Цибульською і стався курйоз.

Як артистка зізналась за лаштунками шоу "Діти проти зірок", яке виходить на Новому каналі, вона завжди мріяла виступати на сцені. І щоб більше вжитись у роль вокалістки, Оля Цибульська, як і багато інших дітей, вдома виконувала пісні в мамин лак для волосся, уявляючи, що це – мікрофон.

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Свій перший вокальний конкурс чекала з нетерпінням. Основною причиною був мікрофон. Я ніколи в нього не співала. Тож зробити це вперше у Будинку культури в рідному місті було моєю заповітною дитячою мрією,

– зізналась Оля Цибульська.

Однак все вийшло не так, як собі уявляла перспективна співачка. Просто посеред виступу Олі Цибульської ведучий конкурсу вийшов на сцену та забрав у неї мікрофон. Виявилось, що артистка настільки голосно співала, що апаратури їй було не потрібно. Від образи Оля Цибульська покинула шоу, не дізнавшись про результати свого виступу.

"Мене оголосили, дали в руки мікрофон. Я почала виконувати українську народну пісню, але вийшов ведучий і забрав у мене мікрофон… У той момент я дуже сильно розплакалася. Не змогла доспівати пісню до кінця та залишила цей конкурс, так і не дізнавшись, чи були в мене шанси перемогти", – пригадала вона.

Як відомо, до всеукраїнської слави Олі Цибульській довелось брати участь не в одному вокальному проєкті. Спершу артистка виступала у команді КВН та конкурсах, які не приносили їй визнання. Доленосною була її участь у "Фабриці зірок". У 2007 році Оля Цибульська стала однією з найяскравіших вокалісток шоу, відтак здобула перемогу. Згодом співачка долучилась до гурту "Опасные связи" за участю Олександра Бодянського, а вже за 2 роки випустила дебютну сольну пісню.