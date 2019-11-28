Оля Цибульська розповіла про свій перший сексуальний досвід

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Співачка Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Нещодавно українська співачка оголосила про випуск свого парфум "Body2body". Вона відверто зізналася, що на такий вчинок її надихнули перші інтимні стосунки. Оля Цибульська зберігала цноту до 24 років. Цей крок був обміркованим, до нього зірка ретельно готувалася.

Оля Цибульська часто ділиться особистим на сторінках своїх соціальних мереж. Вона не приховує внутрішніх переживаннь та прагне бути відвертою зі своїми прихильниками. Проте відкритість зірки цього разу перевершила всі очікування. Артистка розповіла той секрет, який знали лише вони з коханим. 

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Вперше далі за поцілунки я дійшла в 24 роки. Ця ніч і почуття були свідомими. Я ретельно готувалась. Підбирала білизну, аромати, свічки, страви для вечері. Мені хотілось, щоб все було особливим,
– поділилася знаменитість. 

Відкрити таку важливу таємницю подружнього життя Оля наважилася не випадково. Це зізнання 33-річна співачка приурочила до появи свого дебютного аромату "Body2body", вихід якого відбудеться вже завтра, 29 листопада. Слоганом парфуму став рядок з популярної пісні, який досконало передає інтимність – "Моє тіло для твого тіла"

Я пізня квітка в романтичних справах. Яблуко, яке Єва надкусила як тільки зрозуміла нащо їй Адам, я кусала уже будучи дорослою дівчинкою. Коли я думала над своїм парфумом, то просто закрила очі і пригадала аромати, які дурманили мене в той вечір разом із поцілунками. І тонкими нотами додала їх в свій парфум. Бо жодна жінка не встоїть перед справжнім коханням,
– розповіла Цибульська.

Основні ноти "Body2body" поєднала в собі аромати фіалки, мандарина, жасмину і мускусу. Процес створення аромату тривав майже рік. Заради цього Цибульська кілька разів літала до Туреччини, де шукала свою унікальну формулу разом з провідними парфумерами світу.

Парфум з'явиться в продажі вже у грудні.

 
Парфум "Body2body" від Ольги Цибульської 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Оля Цибульська Зіркові романи
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