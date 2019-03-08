Оля Цибульська розповіла, що носить в сумочці і чому її друзі цього бояться

949 Читать новость на русском
Оля Цибульська розповіла що носить в сумочці і чому її друзі цього бояться
Оля Цибульська розповіла що носить в сумочці і чому її друзі цього бояться / Фото з особистого архіву сіпвачки

Напередодні 8 березня зірка розкрила пікантні жіночі секрети. Популярна співачка і телеведуча Оля Цибульська завжди максимально відверта зі своїми шанувальниками, за що останні особливо вдячні кумирові.

Інтерв'ю для трендового проекту #VГУби на Радіо NRJ Герасимчука не стало вийнятком.

Читайте також: Співачка Оля Цибульська кардинально змінила зачіску: перші фото

Ведуча Міла Єремєєва попросила зірку назвати три речі, які можна знайти в кишені Цибульської. Співачка зізналася, що кишені порожні, а ось в дамській сумочці з нею зараз парфум, презервативи і свічки.

Після здивованого питання ведучої про походження свічок, артистка аргументувала – свічки святкові, для торта. Купувала синові напередодні Дня народження, ось в сумці і завалялися.

Знайома нещодавно відкріла мою сумку, в мене там лежали свічки, які я купиоа на день народження сина (я купила багато різних, аби від вибрав ті, які йому подобаються найбільше, презерватив и парфум! Вона ці три речі в руках і боїться намалювати собі повну картину,
– емоційно відреагувала Цибульська.

Інтерв'ю з програми #VГУби

 

blog_ava
У Софійському соборі у Києві скасовують богослужіння: яка причина
сьогодні
2232
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 жінок-науковців, які змінили хід історії
сьогодні 18:10 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
Настя Сукач 6065
Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
сьогодні 13:01 Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
Настя Сукач 2880
Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
сьогодні 11:37 Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
426
Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
сьогодні 10:02 Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Богданна Рибак 1071
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
7 березня 14:22 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2610
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук