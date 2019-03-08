Оля Цибульська розповіла, що носить в сумочці і чому її друзі цього бояться

Напередодні 8 березня зірка розкрила пікантні жіночі секрети. Популярна співачка і телеведуча Оля Цибульська завжди максимально відверта зі своїми шанувальниками, за що останні особливо вдячні кумирові.

Інтерв'ю для трендового проекту #VГУби на Радіо NRJ Герасимчука не стало вийнятком.

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Ведуча Міла Єремєєва попросила зірку назвати три речі, які можна знайти в кишені Цибульської. Співачка зізналася, що кишені порожні, а ось в дамській сумочці з нею зараз парфум, презервативи і свічки.

Після здивованого питання ведучої про походження свічок, артистка аргументувала – свічки святкові, для торта. Купувала синові напередодні Дня народження, ось в сумці і завалялися.

Знайома нещодавно відкріла мою сумку, в мене там лежали свічки, які я купиоа на день народження сина (я купила багато різних, аби від вибрав ті, які йому подобаються найбільше, презерватив и парфум! Вона ці три речі в руках і боїться намалювати собі повну картину,

– емоційно відреагувала Цибульська.

Інтерв'ю з програми #VГУби