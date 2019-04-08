Оля Цибульська розповіла, як ставиться до скандальної MARUV

Хоч фінал Національного відбору Євробачення-2019 відгримів ще в лютому, однак ця тема не втрачає своєї популярності. Так, популярна співачка Оля Цибульська зізналась, як ставиться до скандальної MARUV.

В ексклюзивному інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 Оля Цибульська розповіла, що Євробачення та відбір – це чудовий творчий майданчик, де знаменитості можуть прорекламувати свою музику. Саме тому щороку відомі артисти виходять на сцену Нацвідбору зі своїми оригінальними треками.

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"Класна можливість, не завжди хотіти поїхати на Євробачення, а просто прийти і презентувати свою пісню. Саме цього нам, артистам, у теперішньому шоу-бізнесі і не вистачає – платформи для якісної самопрезентації. Саме в такому форматі і бачать конкурс: минулого року і цього вони просто виходили на сцену, щоб, в першу чергу, показати свою творчість, а вже в другу – виборювати перемогу", – розповіла Оля Цибульська.

Окрім цього, співачка зізналась, що коментувала Нацвідбір для декількох видань. Проте Оля Цибульська не судила суворо, адже, можливо, наступного року їй "доведеться миритися з чиєюсь критикою".

Не уникнула Оля Цибульська й гострого питання про переможницю шоу MARUV. За словами Олі Цибульської, співачка є досить привабливою, а її виступ був дуже сміливий.

Якби я була чоловіком, напевно сказала б, що вона дуже симпатична брюнетка з довгими ногами і робить на сцені те, що я дозволяю собі із чоловіком вдома. Звичайно, був великий екшн стосовно її виступу, це було дуже сміливо. Просто для нашого українського глядача це щось нове,

– поділилась Оля Цибульська.

Водночас європейці звикли до подібного епатажу, тому, якби MARUV таки підписала контракт із НСТУ та поїхала на Євробачення-2019, вона б не шокувала глядачів.

"Для європейської аудиторії наша MARUV просто як Червона Шапочка, що несла бабусі пиріжки. Для нас це шок, а для Європи – цілком нормальне явище. І я навіть трохи жартувала, що якби у Києві зробили трішки дешевшими входи в стриптиз-клуби, то це було би нормою і нікого це б не лякало", – додала Оля Цибульська.

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Окрім цього, співачка з впевненістю заявила, що репертуар MARUV якісний, тому люди із таким захватом слухають її треки. Навіть син Олі Цибульської просить увімкнути хіти скандальної зірки, що є своєрідним показником її успіху.

Пісні у неї круті, музика якісна, навіть мій син іноді просить в машині ввімкнути Drunk Groove. Я розумію, що це новий для України продукт, який має свого покупця, свого слухача і попит. Тому просто бажаю їй успіху. Чи треба було їй Євробачення – загадка, але її нинішня команда вправно змінила хід гри на користь артиста і це в шоу-бізнесі заслуговує поваги,

– запевнила Оля Цибульська.

Як MARUV виступила на Нацвідборі Євробачення-2019: дивіться відео

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?

За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ та MARUV не підписали угоду.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.