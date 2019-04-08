Оля Цибульська розповіла, як ставиться до скандальної MARUV

1232 Читать новость на русском
Оля Цибульська розповіла про скандальну MARUV
Оля Цибульська розповіла про скандальну MARUV / LifeStyle 24

Хоч фінал Національного відбору Євробачення-2019 відгримів ще в лютому, однак ця тема не втрачає своєї популярності. Так, популярна співачка Оля Цибульська зізналась, як ставиться до скандальної MARUV.

В ексклюзивному інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 Оля Цибульська розповіла, що Євробачення та відбір – це чудовий творчий майданчик, де знаменитості можуть прорекламувати свою музику. Саме тому щороку відомі артисти виходять на сцену Нацвідбору зі своїми оригінальними треками. 

Читайте повне інтерв'ю: Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської

"Класна можливість, не завжди хотіти поїхати на Євробачення, а просто прийти і презентувати свою пісню. Саме цього нам, артистам, у теперішньому шоу-бізнесі і не вистачає – платформи для якісної самопрезентації. Саме в такому форматі і бачать конкурс: минулого року і цього вони просто виходили на сцену, щоб, в першу чергу, показати свою творчість, а вже в другу – виборювати перемогу", – розповіла Оля Цибульська. 

Окрім цього, співачка зізналась, що коментувала Нацвідбір для декількох видань. Проте Оля Цибульська не судила суворо, адже, можливо, наступного року їй "доведеться миритися з чиєюсь критикою".

Не уникнула Оля Цибульська й гострого питання про переможницю шоу MARUV. За словами Олі Цибульської, співачка є досить привабливою, а її виступ був дуже сміливий. 

Якби я була чоловіком, напевно сказала б, що вона дуже симпатична брюнетка з довгими ногами і робить на сцені те, що я дозволяю собі із чоловіком вдома. Звичайно, був великий екшн стосовно її виступу, це було дуже сміливо. Просто для нашого українського глядача це щось нове,
– поділилась Оля Цибульська. 

Водночас європейці звикли до подібного епатажу, тому, якби MARUV таки підписала контракт із НСТУ та поїхала на Євробачення-2019, вона б не шокувала глядачів. 

"Для європейської аудиторії наша MARUV просто як Червона Шапочка, що несла бабусі пиріжки. Для нас це шок, а для Європи – цілком нормальне явище. І я навіть трохи жартувала, що якби у Києві зробили трішки дешевшими входи в стриптиз-клуби, то це було би нормою і нікого це б не лякало", – додала Оля Цибульська. 

Читайте також: Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama

Окрім цього, співачка з впевненістю заявила, що репертуар MARUV якісний, тому люди із таким захватом слухають її треки. Навіть син Олі Цибульської просить увімкнути хіти скандальної зірки, що є своєрідним показником її успіху. 

Пісні у неї круті, музика якісна, навіть мій син іноді просить в машині ввімкнути Drunk Groove. Я розумію, що це новий для України продукт, який має свого покупця, свого слухача і попит. Тому просто бажаю їй успіху. Чи треба було їй Євробачення – загадка, але її нинішня команда вправно змінила хід гри на користь артиста і це в шоу-бізнесі заслуговує поваги,
– запевнила Оля Цибульська. 

Як MARUV виступила на Нацвідборі Євробачення-2019: дивіться відео 

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?
За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ та MARUV не підписали угоду.

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

blog_ava
Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
сьогодні
17023
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Оля Цибульська Євробачення 2019 MARUV
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 19:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
16322
Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
сьогодні 18:15 Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
4602
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 12:51 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
17045
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 8441
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 квітня 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 9674
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук