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Оля Цибульська розповіла, як їй вдалося схуднути на 12 кілограмів за півтора місяці

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Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Популярна українська співачка та ведуча Оля Цибульська довгий час страждала залежністю від їжі. Це призвело до того, що жінку почало нудити від свого відображення. Після цього вона взяла себе в руки та за півтора місяці схудла на 12 кілограмів.

Оля Цибульська є однією із найбільш привабливих артисток українського шоу-бізнесу. Вона запальна та весела, проте бувають моменти, коли стає незадоволена собою і починає багато працювати над цим. В прямому ефірі на інстаграм-сторінці програми "Зірковий шлях", яку транслюють на телеканалі "Україна" Оля розповіла, як схудла за короткий час та підтримує фізичну форму.

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Співачка зізналася, що мала залежність від їжі. Вона заїдала усі свої страхи, комплекси і слабкості.

Наприклад, після вагітності я пояснювала собі, що у мене немає часу схуднути. Після зйомок кліпу, які зазвичай тривають цілий день, я говорила собі ввечері, що гідна торта, адже багато працювала. Якщо хтось із хейтерів залишав неприємний коментар в інтернеті, я думала: "Яке право має людина писати мені цю гидоту?" і знову заїдала стрес,
– поділилася Оля.


Співачка Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Виконавиця займалася спортом, пробувала на собі метод інтервального голодування та працювала з багатьма тренерами. Щоразу вона говорила собі, що артистка і має тримати себе в формі, але нічого не вдавалося. Все змінив виступ, коли Цибульській довелося танцювати в образі Дженніфер Лопес.

До цього часу я вже сходила до дієтолога, він розписав мені режим харчування, пояснив, як не їсти і не пити після 19:00. Я вирішила: "Добре, сьогодні п'ятниця, а з понеділка сідаю на дієту, тому на вихідних даю джазу!",
– розповіла зірка.

Проте після того, як побачила себе на екрані телевізора, все кардинально змінилося.

У мене почався блювотний рефлекс. Я дивилася на себе і розуміла: та жінка, якою я себе уявляю, і та, яку я бачу по телевізору, – це дві різні людини,
– зізналася співачка.

Саме в той момент Цибульська зрозуміла, що хоче повернути собі тіло, про яке мріє. І вже наступного дня розпочала активну працю над собою. Для того, щоб спокуса з'їсти щось смачненьке ввечері не зіпсувала усе, Оля роздрукувала фото з тієї зйомки і повісила на холодильник. Щоразу, коли підходила до нього, то розуміла, що більше не хоче бути такою.


Оля Цибульська в образі Дженніфер Лопес / Пресслужба

У результаті пройшов місяць і два тижні і я схудла на 12 кілограмів. Зараз я тримаюся у стабільній вазі – 56-57 кг і не хочу повертатися до попереднього стану,
– сказала виконавиця.

Оля зазначила, що необхідно з любов'ю ставитися до свого організму і тоді все буде так, як ви того бажаєте. Також вона зізналася, що головний секрет її схуднення – не їсти і не пити навіть воду після 19:00.


Оля Цибульська після схуднення / Instagram / @cybulskaya

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Оля Цибульська
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