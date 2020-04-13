Оля Цибульська розповіла, як їй вдалося схуднути на 12 кілограмів за півтора місяці

Популярна українська співачка та ведуча Оля Цибульська довгий час страждала залежністю від їжі. Це призвело до того, що жінку почало нудити від свого відображення. Після цього вона взяла себе в руки та за півтора місяці схудла на 12 кілограмів.

Оля Цибульська є однією із найбільш привабливих артисток українського шоу-бізнесу. Вона запальна та весела, проте бувають моменти, коли стає незадоволена собою і починає багато працювати над цим. В прямому ефірі на інстаграм-сторінці програми "Зірковий шлях", яку транслюють на телеканалі "Україна" Оля розповіла, як схудла за короткий час та підтримує фізичну форму.

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Співачка зізналася, що мала залежність від їжі. Вона заїдала усі свої страхи, комплекси і слабкості.

Наприклад, після вагітності я пояснювала собі, що у мене немає часу схуднути. Після зйомок кліпу, які зазвичай тривають цілий день, я говорила собі ввечері, що гідна торта, адже багато працювала. Якщо хтось із хейтерів залишав неприємний коментар в інтернеті, я думала: "Яке право має людина писати мені цю гидоту?" і знову заїдала стрес,

– поділилася Оля.



Співачка Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Виконавиця займалася спортом, пробувала на собі метод інтервального голодування та працювала з багатьма тренерами. Щоразу вона говорила собі, що артистка і має тримати себе в формі, але нічого не вдавалося. Все змінив виступ, коли Цибульській довелося танцювати в образі Дженніфер Лопес.

До цього часу я вже сходила до дієтолога, він розписав мені режим харчування, пояснив, як не їсти і не пити після 19:00. Я вирішила: "Добре, сьогодні п'ятниця, а з понеділка сідаю на дієту, тому на вихідних даю джазу!",

– розповіла зірка.

Проте після того, як побачила себе на екрані телевізора, все кардинально змінилося.

У мене почався блювотний рефлекс. Я дивилася на себе і розуміла: та жінка, якою я себе уявляю, і та, яку я бачу по телевізору, – це дві різні людини,

– зізналася співачка.

Саме в той момент Цибульська зрозуміла, що хоче повернути собі тіло, про яке мріє. І вже наступного дня розпочала активну працю над собою. Для того, щоб спокуса з'їсти щось смачненьке ввечері не зіпсувала усе, Оля роздрукувала фото з тієї зйомки і повісила на холодильник. Щоразу, коли підходила до нього, то розуміла, що більше не хоче бути такою.



Оля Цибульська в образі Дженніфер Лопес / Пресслужба

У результаті пройшов місяць і два тижні і я схудла на 12 кілограмів. Зараз я тримаюся у стабільній вазі – 56-57 кг і не хочу повертатися до попереднього стану,

– сказала виконавиця.

Оля зазначила, що необхідно з любов'ю ставитися до свого організму і тоді все буде так, як ви того бажаєте. Також вона зізналася, що головний секрет її схуднення – не їсти і не пити навіть воду після 19:00.



Оля Цибульська після схуднення / Instagram / @cybulskaya