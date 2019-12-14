Оля Цибульська святкує день народження: 5 найбільших таємниць співачки

"Міс позитив" українського шоу-бізнесу, найгарячіша співачка Оля Цибульська святкує 34-річчя. Вона по праву носить титул найвідвертішої селебритіз, адже попри зірковий статус завжди залишається чесною та справжньою з прихильниками.

Втім, в Олі Цибульської також є свої скелети у шафі. Журналісти LifeStyle 24 провели власне розслідування і намагались розсекретити 5 найбільших загадок з життя знаменитої іменинниці, які вже роками турбують українців. Які саме секрети ми вивідали в артистки – дізнавайтесь в ексклюзивному матеріалі.

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1. Чутки про роман із Нікітою Добриніним

Телевізійна пара Олі Цибульської та Нікіти Добриніна не сходить з екранів вже понад 5 років. Стільки ж із заголовків вітчизняних ЗМІ не зникають припущення про "службовий роман" між зірками. Попри те, що, за офіційними даними, Добринін перебуває в стосунках з учасницею шоу "Холостяк" Дарією Квітковою, він не припиняє підігрівати чутки про "пікантні" стосунки з Олею.

Нещодавно Нікіта знявся в кліпі на новий хіт Цибульської "Янголи Плачуть", де переконливо зіграв не лише роль батька Оліного сина, але і роль коханця співачки. Палкі інтимні сцени в кліпі не обговорював, мабуть, лише лінивий.

Оля Цибульська також підливала масла в вогонь, публікуючи відверті нічні фото з Нікітою Добриніним, додавши до них інтригуючий підпис: "Кажуть, я вкрала тебе... Вночі запостила це фото, злякалась і видалила. На ранок дійшло... Хто не любив, той і нам не пробачить. Для щастя треба сміливість і музика".



Оля Цибульська і Нікіта Добринін / Instagram / @cybulskaya

Однак ніхто не знає, що в ту ніч зірки зробили ще кілька фото, які так і не потрапили в мережу. Журналістам LifeStyle 24 вдалось їх роздобути.



Пристрасні фото Олі Цибульської та Нікіти Добриніна / Пресслужба



Ніжні фото іменинниці Олі Цибульської / Пресслужба

2. Як Олі Цибульській вдалося схуднути на 10 кілограмів?

Виявляється, зірка боролася із зайвою вагою з самого народження сина Нестора, якому скоро виповниться 5 років. У відвертому коментарі на інстаграм-сторінці Оля Цибульська зізналася, що мала залежність від їжі, якою намагалася заспокоїти нерви від стресової роботи. Проте одного ранку просто захотіла плюнути на власне зображення в телеекрані.

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"Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше – мені хотілося плюнути на себе в телеекрані. Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою... Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим "вареником" в мою тарілку. І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим "в мене немає часу", "широка кістка" і "я ж після пологів", – згадувала Оля Цибульська.



Оля Цибульська до і після схуднення / Instagram / @cybulskaya

Артистка досі не розкрила таємниці свого схуднення, але журналістам LifeStyle 24 ексклюзивно розповіла про те, що насправді сприяло такому перевтіленню і які труднощі постали на її шляху.

"Дієтолог розробив для мене унікальний план харчування, але окрім того, що порції були крихітними, їсти їх потрібно виключно за жорстким графіком. Найважче було під час активних гастролей, коли я просто під час концерту забігала за лаштунки, аби вкусити грейпфрут. Або коли мені терміново необхідно було знайти дорадо і лляне насіння в крихітному містечку", – зізналась Оля Цибульська.

Тепер же популярна співачка може сміливо похизуватись бездоганною фігурою, яку Оля Цибульська майстерно підкреслює розкішними сукнями.



Оля Цибульська / Пресслужба



Оригінальний образ Олі Цибульської ​/ Пресслужба

3. Чому припускають, що DZIDZIO – батько сина Цибульської?

Пліток на тему стосунків Олі Цибульської з мегапопулярним DZIDZIO було точно не менше, аніж з Добриніним. Почалося це ще з палкої демонстрації симпатії під час зйомок кліпу на спільний хіт "Чекаю. Цьом" та на подальших виступах.

Дивіться кліп до пісні Олі Цибульської та DZIDZIO "Чекаю. Цьом": відео

Не так давно зірки офіційно зізналися: вони кум та кума, а любов між ними лише платонічна. Та коли на початку року Оля наважилася вперше показати пресі чотирирічного сина Нестора, соціальні мережі співачки просто вибухнули скандальними коментарями. Прихильники були переконані – "підозріла" схожість між Нестором і DZIDZIO просто очевидна! Оля Цибульська ж зізналася, що такий шалений резонанс її бентежить і трохи лякає.

Мене це чіпляє, – констатувала Оля Цибульська.

І хоч це всього лиш припущення користувачів мережі, журналісти LifeStyle 24 не упустили можливості отримати ексклюзивні фото маленького Нестора.



Син Олі Цибульської / Пресслужба



І справді, схожість Нестора з Дзідзьо вражає / Пресслужба

4. Що сталося з тим, хто вкрав машину Цибульської?

5 травня 2019 року мережу сколихнула шокуюча новина: просто посеред дня в одному з парків столиці в Олі Цибульської викрали авто. Інформація миттєво розійшлася в медіа і співачку в той же день почали тероризувати шахраї. Щогодини артистці телефонували невідомі, які начебто мали інформацію про машину, погрожували та вимагали гроші.

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Історія набула шалених масштабів: окрім поліції, пошуками авто займалася фактично вся країна. Оля Цибульська сама брала активну участь в процесі і ділилася в інстаграм-блозі усіма лайфхаками, які могли б вберегти авто підписників від викрадення.

За два тижні на прихильників співачки чекав ще один шок – авто знайшли! Поліція тріумфально повернула машину Олі Цибульській перед десятками камер. Співачка дуже довго не вірила, що все це справді відбувається з нею.

Та досі не було відомо, що сталось із нахабними злодіями, які поцупили авто Олі Цибульської.

"Я знаю лише те, що машину знайшли в гаражі, неподалік від місця викрадення. За офіційною інформацією, злодій досі перебуває в розшуку. Найбільше вразило те, що з моменту повернення мене кілька разів зупиняла поліція: серйозно, з мигалками та рупором. Коли я, перелякана, зупинялася, намагаючись зрозуміти що ж порушила, виявлялося, що працівники поліції просто хотіли на власні очі побачити моє авто. "Це ж ви Оля Цибульська? Це ж вам повернули машину? А можна фото?" – ексклюзивно розповіла співачка.

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5. Хто насправді чоловік Олі Цибульської і чому вона його приховує?

Це питання хвилює, без перебільшення, всіх прихильників співачки і залишається головною загадкою особистого життя Олі Цибульської вже багато років. Якщо зібрати докупи всю незначну інформацію, яку Оля розповідала пресі, то ми знаємо, що:

Це її шкільне кохання;

Батько сина Нестора;

Бізнесмен, але не продюсер;

Їхній шлюб був під загрозою через ревнощі чоловіка до шоу-бізнесу;

Знявся у кліпі "Сукня біла", втім обличчя його не видно.

Оля Цибульська відмовилася давати будь-які додаткові коментарі щодо чоловіка, однак нам вдалося отримати кілька ексклюзивних сімейних фото з нещодавньої романтичної поїздки пари до Парижа.



Оля Цибульська з чоловіком​ / Пресслужба