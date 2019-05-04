Оля Цибульська відкрила "пляжний сезон" звабливим фото у коротких шортах

Відома українська співачка та телеведуча Оля Цибульська показала шанувальникам у соціальній мережі відверте фото з Могилів-Подільського.

Спокусливе фото Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі Цибульська запропонувала прихильникам "челендж" фотографуватися у такій же позі та розміщувати фото у соціальних мережах під хештегом #травневібулки.

"Пляжний сезон відкрито. Літо скоро і якщо не встигла сісти на дієту, то пора полюбити себе як є", – додала у підписі співачка.



Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

На знімку Оля позує на природі у червоній футболці та коротких чорних шортах. 33-річна українка продемонструвала чудову фігуру та отримала безліч схвальних компліментів у коментарях.

"Ви прекрасні", "Розкішно виглядаєте", "Красуня", – пишуть користувачі у мережі.