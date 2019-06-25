Оля Цибульська відверто зізналась, чи планує йти в політику

В Україні стався справжній бум перед парламентськими виборами: чимало вітчизняних зірок заявили, що будуть балотуватись до Верховної Ради. Такий своєрідний флешмоб вирішила прокоментувати співачка і ведуча Оля Цибульська, яка відверто зізналась, чи прагне і вона стати народним депутатом.

Думками щодо політичної кар'єри артистка поділилась на своїй сторінці в Instagram. Саме там Оля Цибульська розмістила несподіваний допис, в якому запевнила своїх прихильників, що вони не побачать її ім'я у списках на парламентських виборах 2019 року.

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Співачка назвала причину, чому не вона прагне потрапити до Верховної Ради. За словами Олі Цибульської, вона в захваті від вокальної кар'єри, тому не має наміру міняти її на крісло нардепа.

Стільки артистів рвонуло в політику, що я теж хочу зробити офіційну заяву. Мене ви у списках на виборах не побачите точно. Я люблю сцену і це моє ремесло, без якого я – не я. Дуже тішусь, читаючи назви артистичних партій. Є в тих назвах щось романтичне і творче. А якби політики всі рвонули на сцену, цікаво, як би вони називали свої пісні,

– поділилась думками Оля Цибульська.

Як відомо, чимало вітчизняних зірок планують балотуватись до Верховної Ради у 2019 році. Зокрема, Святослав Вакарчук створив партію "Голос", до якої увійшли фахівці із різних сфер, зорема, телеведучий Сергій Притула.

Окрім цього, до парламенту спробують потрапити ведучий Олександр Скічко, режисер Гео Лерос, спортсмени Жан Беленюк та Артем Федецький, ресторатор Микола Тищенко, актори Юрій Корявченков і Сергій Сивохо, які йдуть у списках президентської партії "Слуга народу". Також про політичні амбіції заявили Віктор Павлік, Анастасія Приходько, Оля Полякова, Віталій та Світлана Білоножки, Оксана Білозір. Вибори пройдуть передчасно, 21 липня 2019 року.