Оля Цибульська вперше розповіла про своє справжнє ім'я

Співачка зняла відвертий гастрольний відеоролик, в якому зізналася, що шанувальники могли знати її під зовсім іншим ім'ям.

Оля Цибульська завжди залишається максимально відвертою зі своєю аудиторією – на сцені, на екрані і в житті. Проте навіть найвідданіші шанувальники співачки не знали про таємницю, яку Цибульська розкрила в своїх гастрольних щоденниках.

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Досі не вірю, коли бачу своє ім'я в номінаціях на музичні премії. Я довго боялася бути собою. Я навіть собі псевдонім колись придумала – Ріта Гарден. А тепер я – Оля Цибульська. І вдома, і на сцені. І це круто!

– відверто зізналась співачка.

Нове ім'я співачка вигадала ще на початку кар'єри, адже власне здавалося їй мало милозвучним для сцени. Раніше Цибульська ніколи публічно не говорила про невпевненість в собі.



Ріта Гарден чи Оля Цибульська – яке справжнє ім'я зірки

Однак численні шанувальники, яких сама Оля називає своїм "дзеркалом", надихнули артистку на несподівані зізнання.

Дивіться ексклюзивне відеозізнання Олі Цибульської:

Фото для новини – особистий архів співачки.

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