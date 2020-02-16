Оля Цибульська запалила на шоу "Голос країни-10": чому артистка прийшла на кастинги

Ювілейний 10 сезон шоу "Голос країни" набув шаленої популярності у мережі. Чимало талановитих вокалістів прийшли на кастинги проєкту, щоб підкорити суддів. Серед учасників – знаменита українська співачка Оля Цибульська.

Під час трансляції 5 випуску "Голосу країни-10" артистка пояснила, чому вийшла на сцену вокального шоу. За словами Олі Цибульської, на проєкт вона прийшла заради сина Нестора. Хлопчик мріє колись стати частинкою українського шоу-бізнесу та піти на "Голос. Діти", де суддівське крісло часто займає його хресний батько – Дзідзьо. Однак своїм прикладом Оля Цибульська прагне показати: тільки талант допомагає розвернути крісла тренерів.

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Сьогодні я на "Голосі країни" заради свого синочка Нестора. Він дуже любить співати, танцювати, грати на різних інструментах та хоче в шоу-бізнес. Я йду на сцену, щоб показати сину, що тут не грають ролі жодні зв'язки. Тут важливо співати так, аби твій голос звучав у кожному серці,

– пояснила Оля Цибульська.

Для феєричного виступу артистка вбрала лосіни та рожевий корсет, який вразив усіх глядачів. Вбрання підкреслило струнку фігуру Олі Цибульської, на що звернули увагу всі її колеги.

Та не тільки ефектна поява популярної співачки викликала фурор у залі. Оля Цибульська заспівала свій хіт "Цьомаю", який залюбки виконує в дуеті з Дзідзьо, а вдома – зі своїм сином. Приголомшливий вокал у перші секунди виступу розвернув крісло Потапа і Насті Каменських, а також Тіни Кароль і Монатіка. Запальні ритми змусили тренерів підтанцьовувати разом з Олею Цибульською. Однак залишатись на проєкті співачка не стала, адже вона вже пройшла шлях на велику сцену та не хоче забирати можливості в інших вокалістів.

А от на маленького Нестора участь матусі в шоу таки справила враження: хлопчик був у захваті від спілкування з її колегами та перебуванні в кріслі Тіни Кароль.

"Це був своєрідний виклик, я вважаю, що виховувати дитину потрібно не словами, а на власному прикладі. Мені було цікаво спробувати себе в конкурсі. Коли ти в шоу-бізнесі давно, твої кліпи набирають мільйонні перегляди, в якийсь момент здається, що все ок, але потрібно розвиватися, рухатися далі. Плюс, мені хотілося дізнатися, у Тіни з Даном все по-справжньому, чи дійсно у них роман", – поділилась Оля Цибульська, однак Тіна Кароль не видала секрету.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Олі Цибульської