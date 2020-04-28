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Оля Цибульська засвітила груди у звабливому корсеті: фото

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Оля Цибульська у сексуальному вбранні
Оля Цибульська у сексуальному вбранні / Instagram / @cybulskaya

Співачка Оля Цибульська вкотре приголомшила прихильників. Артистка опублікувала сексуальне фото, яке встигло підкорити мережу.

Оля Цибульська – не тільки знана співачка і ведуча, але й блогерка. За сторінкою зірки в інстаграм стежать понад 780 тисяч людей, з якими вона щодня ділиться приватними знімками. 

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Та не забуває Оля Цибульська і демонструвати свою сексуальність. Так, 28 квітня вона опублікувала фото, на якому постала в обтислому корсеті. Селфі артистка зробила зблизька, тому прихильники могли не тільки помилуватись її ідеальним макіяжем, але й пишним бюстом. 

"Колись давно я жила в Будапешті. Пробувала на смак місцеве телебачення і хлопців. Скажу чесно, телебачення краще. Бо чужі хлопці для мене на запах, як господарське мило: знаю, що стерильно і не погано, і, може, дуже модно, але не збуджує", – відверто зізналась Оля Цибульська. 

Раніше співачка демонструвала свою струнку фігуру у не менш спекотному образі. Чи увійдуть ці фото до чергового проєкту Олі Цибульської, наразі невідомо. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Оля Цибульська
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