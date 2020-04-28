Оля Цибульська засвітила груди у звабливому корсеті: фото

Співачка Оля Цибульська вкотре приголомшила прихильників. Артистка опублікувала сексуальне фото, яке встигло підкорити мережу.

Оля Цибульська – не тільки знана співачка і ведуча, але й блогерка. За сторінкою зірки в інстаграм стежать понад 780 тисяч людей, з якими вона щодня ділиться приватними знімками.

Дивіться також: Даша Астаф'єва показала оголене тіло на архівних фото: 18+

Та не забуває Оля Цибульська і демонструвати свою сексуальність. Так, 28 квітня вона опублікувала фото, на якому постала в обтислому корсеті. Селфі артистка зробила зблизька, тому прихильники могли не тільки помилуватись її ідеальним макіяжем, але й пишним бюстом.

"Колись давно я жила в Будапешті. Пробувала на смак місцеве телебачення і хлопців. Скажу чесно, телебачення краще. Бо чужі хлопці для мене на запах, як господарське мило: знаю, що стерильно і не погано, і, може, дуже модно, але не збуджує", – відверто зізналась Оля Цибульська.

Раніше співачка демонструвала свою струнку фігуру у не менш спекотному образі. Чи увійдуть ці фото до чергового проєкту Олі Цибульської, наразі невідомо.