Оля Цибульська зізналась, чи подобається їй секс по телефону

Українська співачка та ведуча Оля Цибульська часто бере участь у пікантних обговореннях та й сама ділиться історіями зі свого особистого життя в Instagram. Цього разу вона стала гостею програми "Караоке на колесах", де розповіла про своє ставлення до сексу по телефону.

В розмові з ведучим Люкс ФМ Славою Дьоміним Цибульська "рубала з плеча", назвавши секс по телефону звичайною мастурбацією.

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"Це таке, більше побавитися", – зазначила співачка, додавши, що ніколи цим не займалася.

Окрім пікантних деталей Оля Цибульська розповіла, як колись працювала у телевізійній компанії, де знімали розважальні шоу, і просто за стіною поряд з нею відбувався секс по телефону.

"І я бачила, як людина підіймала трубку та казала: "Hello, I am Helen", але це був пузатий чоловік", – поділилась кумедною ситуацією із життя Оля Цибульська.

Дивіться повний випуск "Караоке на колесах" з Ольгою Цибульською:

Хто така Оля Цибульська?Українська співачка, а також теле- та радіо ведуча, фанати Олі найбільше знають її ведення музичної програми на телеканалі М1. У 2007 році стала переможницею першої української "Фабрики зірок". З 2009 року займається сольною кар’єрою і з того часу випустила декілька успішних хітів. Свого часу також працювала в Будапешті, Угорщина, де стала ведучою розважального проекту. Оля Цибульська заміжня і разом з чоловіком, якого приховує від публіки, виховує 4-річного сина Нестора.