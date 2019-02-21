Оля Цибульська зізналась, чи подобається їй секс по телефону

348
Оля Цибульська
Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Українська співачка та ведуча Оля Цибульська часто бере участь у пікантних обговореннях та й сама ділиться історіями зі свого особистого життя в Instagram. Цього разу вона стала гостею програми "Караоке на колесах", де розповіла про своє ставлення до сексу по телефону.

В розмові з ведучим Люкс ФМ Славою Дьоміним Цибульська "рубала з плеча", назвавши секс по телефону звичайною мастурбацією.

Читайте також: Оля Цибульська розповіла, як їй пропонували гроші за секс: пікантні деталі

"Це таке, більше побавитися", – зазначила співачка, додавши, що ніколи цим не займалася.

Окрім пікантних деталей Оля Цибульська розповіла, як колись працювала у телевізійній компанії, де знімали розважальні шоу, і просто за стіною поряд з нею відбувався секс по телефону.

"І я бачила, як людина підіймала трубку та казала: "Hello, I am Helen", але це був пузатий чоловік", – поділилась кумедною ситуацією із життя Оля Цибульська.

Дивіться повний випуск "Караоке на колесах" з Ольгою Цибульською:

Хто така Оля Цибульська?Українська співачка, а також теле- та радіо ведуча, фанати Олі найбільше знають її ведення музичної програми на телеканалі М1. У 2007 році стала переможницею першої української "Фабрики зірок". З 2009 року займається сольною кар’єрою і з того часу випустила декілька успішних хітів. Свого часу також працювала в Будапешті, Угорщина, де стала ведучою розважального проекту. Оля Цибульська заміжня і разом з чоловіком, якого приховує від публіки, виховує 4-річного сина Нестора.

blog_ava
Млинці на молоці: простий рецепт приготування
21 лютого
9100
Теги: Новини України LifeStyle Музика Оля Цибульська Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
21 лютого 19:25 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
296
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
21 лютого 19:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 3522
Brit Awards-2019: найпровальніші образи урочистої церемонії
21 лютого 15:07 Brit Awards-2019: найпровальніші образи урочистої церемонії
919
Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
21 лютого 11:05 Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
1094
Правдива історія бренду Victoria's Secret
20 лютого 20:30 Правдива історія бренду Victoria's Secret
Марія Ягодка 487
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
20 лютого 19:45 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
562
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук