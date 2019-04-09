Оля Цибульська зізналась, що була за кермом до останніх днів вагітності: цікаві деталі

Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська стала гостею однієї з програм на Люкс ФМ "Караоке на колесах". В розмові з ведучим Славою Дьоміним вона зізналась не лише про сексуальні залаштунки свого життя, а й про дружбу з Лесею Нікітюк та любов до водіння автомобілем.

Раніше Оля Цибульська в програмі "Караоке на колесах" розповідала, що ніколи не мала сексу по телефону, адже це для неї не більше, ніж "забавка". Також Оля Цибульська подзвонила своїй подрузі Лесі Нікітюк під час запису програми і разом з ведучим задала їй декілька кумедних питань стосовно програми "Орел і решка", в якій Леся була ведучою.

Читайте також: Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської

Окрім цього Оля Цибульська зізналась, що обожнює водити автомобіль. Ба більше, її чоловік, якого вона ретельно приховує від громадськості, забороняв сідати за кермо, тому що та була на останніх днях вагітності.

Чоловік в мене тричі забирав ключі і ховав їх вдома, тому що з таким "пузом" я ледь вміщалася за кермо,

– поділилась ведуча Цибульська.

Вона додала, що інколи є дуже "брутальним водієм", оскільки любить швидкість і "драйв". "Швидко їздити – це прямо моя тема. Чоловік дуже часто мене за це сварить, тому що каже: "Дівчинка так не може їздити! Будь уважна!". Я уважна і обережна, але люблю швидкість", – впевнено підсумувала зірка.

Дивіться повний випуск "Караоке на колесах" з Ольгою Цибульською: