Оля Цибульська зізналась, що мала секс у ліфті

Співачка Оля Цибульська вже давно стала однією з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу. Артистка не боїться говорити на провокативні теми та з гумором відповідає на каверзні питання. Та днями вона відкрила пікантну таємницю: колись Оля Цибульська мала секс у ліфті.

Українська зірка стала запрошеною гостею у шоу "Ніч у барі", яке виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Компанію Олі Цибульській склали співак Віталій Козловський та фронтмен гурту KADNAY Діма Каднай. За умовами проєкту, артисти діляться своїми секретами та відповідають на відверті питання, попиваючи коктейлі в барі.

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За вечір Оля Цибульська розповіла чимало кумедних історій та змусила ніяковіти Віталія Козловського. Однак найбільше її колег вразило одкровення про інтимне життя. Оля Цибульська перед камерами зізналась, що мала секс у ліфті. Тоді вона ще зустрічалась з майбутнім чоловіком та розповіла йому про еротичну мрію. Не зволікаючи, коханий допоміг їй здійснити це під час поїздки до США.

Ми тоді жили у красивій багатоповерхівці на Мангеттені. І тоді мій ще бойфренд, а тепер мій чоловік, бігав в Central Park і взяв мене з собою на пробіжку. Я розказала йому про свою еротичну фантазію і вона збулася,

– розповіла Оля Цибульська.

На питання колег, як їй це вдалось зробити, співачка відповіла, що вони довго їздили між поверхами в ліфті і таки потім наважилися на інтим. Оля Цибульська не приховує, що було страшно, але дуже цього хотілося. І не дивлячись на екстремальні умови, їй все ж таки вдалось відчути оргазм.

Водночас Діма Каднай розповів, що колись бігав голим на Київському водосховищі. Тоді артист знімав кліп та наважився на такий експеримент.

Більше веселих історій та завдань дивіться у випуску шоу "НІч у барі":