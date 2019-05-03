Оля Цибульська зізналася, що могла бути Ревізором

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Оля Цибульська зізналася, що могла бути Ревізором
Оля Цибульська зізналася, що могла бути Ревізором / Фото із особистого архіву співачки

Артистка навіть пояснила чому вона вирішила відмовитися від участі в проекті.

Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська вкрай рідко ігнорує незручні питання і залишається відвертою не тільки з прихильниками, але й журналістами. В черговому інтерв'ю з-за лаштунків концерту в Палаці "Україна" Цибульській задали питання про телевізійні проекти, від участі в яких Оля свого часу відмовилася.

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Ну, не скажу, що відмовилася. Мене запрошували спробувати себе в якості Ревізора на дуже відомому проекті. Мені здається, що Ревізор має бути з певним складом характеру. А я люблю любити. Моє покликання – займатися емоціями,
– пояснила Оля.

Втім, в напруженому графіку співачки завжди знаходиться час для телебачення. Цибульська – чи не єдина артистка в Україні, яка не тільки виступає на музичних преміях, але і проводить їх. Зірка в шоу-бізнесі вже більше 10-ти років і в тому ж інтерв'ю зізналася, що не виключає появу в своїй кар'єрі Євробачення. Та от в якій ролі – залишила загадкою.

Співачка Оля Цибульська не виключила, що може з'явитись на сцені Євробачення
Співачка Оля Цибульська не виключила, що може з'явитись на сцені Євробачення

Додамо, що зірка провела найбільшу кількість музичних концертів і найдовші прямі ефіри, а також досягла рекордної цифри об'єднаних сердець – одружила 630-ту пару.

Дивіться повне інтерв'ю співачки:

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Теги: LifeStyle Музика Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
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