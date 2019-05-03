Оля Цибульська зізналася, що могла бути Ревізором

Артистка навіть пояснила чому вона вирішила відмовитися від участі в проекті.

Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська вкрай рідко ігнорує незручні питання і залишається відвертою не тільки з прихильниками, але й журналістами. В черговому інтерв'ю з-за лаштунків концерту в Палаці "Україна" Цибульській задали питання про телевізійні проекти, від участі в яких Оля свого часу відмовилася.

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Ну, не скажу, що відмовилася. Мене запрошували спробувати себе в якості Ревізора на дуже відомому проекті. Мені здається, що Ревізор має бути з певним складом характеру. А я люблю любити. Моє покликання – займатися емоціями,

– пояснила Оля.

Втім, в напруженому графіку співачки завжди знаходиться час для телебачення. Цибульська – чи не єдина артистка в Україні, яка не тільки виступає на музичних преміях, але і проводить їх. Зірка в шоу-бізнесі вже більше 10-ти років і в тому ж інтерв'ю зізналася, що не виключає появу в своїй кар'єрі Євробачення. Та от в якій ролі – залишила загадкою.



Співачка Оля Цибульська не виключила, що може з'явитись на сцені Євробачення

Додамо, що зірка провела найбільшу кількість музичних концертів і найдовші прямі ефіри, а також досягла рекордної цифри об'єднаних сердець – одружила 630-ту пару.

Дивіться повне інтерв'ю співачки:

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