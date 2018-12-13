Олю Полякову запідозрили у вагітності: реакція запальної співачки

Українська співачка Оля Полякова полюбляє ділитись зі своїми прихильниками яскравими знімками. Однак інколи фото запальної артистки призводить до поширення чуток у мережі.

Так, днями Оля Полякова похизувалась стильною вечірньою сукнею з яскравим леопардовим принтом. Образ вона доповнила однотонним пальтом. Вбрання було приталеним, тому користувачі мережі побачили округлий живіт зірки. Відтак сотні людей засипали Олю Полякову питаннями, чи часом вона не очікує на появу третьої дитини.

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Реакція норовливої артистки не забарилась. В Instagram-Stories Оля Полякова спростувала всі чутки про вагітність та показала ідеально струнку фігуру.

"Ось він, той жахливий живіт, про який ви пишете", – відповіла Оля Полякова.



Оля Полякова показала свою фігуру