Олю Полякову запідозрили у вагітності: реакція запальної співачки

1004 Читать новость на русском
Оля Полякова в яскравому костюмі
Оля Полякова в яскравому костюмі / Instagram / @polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова полюбляє ділитись зі своїми прихильниками яскравими знімками. Однак інколи фото запальної артистки призводить до поширення чуток у мережі.

Так, днями Оля Полякова похизувалась стильною вечірньою сукнею з яскравим леопардовим принтом. Образ вона доповнила однотонним пальтом. Вбрання було приталеним, тому користувачі мережі побачили округлий живіт зірки. Відтак сотні людей засипали Олю Полякову питаннями, чи часом вона не очікує на появу третьої дитини. 

Читайте також: Оля Полякова похизувалась творчими досягненнями доньки: відео

Реакція норовливої артистки не забарилась. В Instagram-Stories Оля Полякова спростувала всі чутки про вагітність та показала ідеально струнку фігуру. 

"Ось він, той жахливий живіт, про який ви пишете", – відповіла Оля Полякова. 

Оля Полякова
Оля Полякова показала свою фігуру

Теги: Новини України LifeStyle Оля Полякова Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 17931
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 3428
"Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
13 грудня 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
Яніна Ткачук 2850
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 24350
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 20469
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
12 грудня 09:30 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 1512
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук