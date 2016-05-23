Ользі Фреймут – 37! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої

Сьогодні, 25 лютого, свій день народження святкує українська телеведуча, а також директорка Школи панянок у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новому каналі" Ольга Фреймут. Їй виповнилось 37 років.

З цієї нагоди LifeStyle24 вирішив розповісти читачам про сімейне життя зірки, повідавши про те, яке значення для неї мають чоловік Володимир Локотко і троє дітей: 12-річна Злата, 2,5-річний Валерій та півторарічна Євдокія.

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Незважаючи на активність робочого життя (ведення програм, написання книг, участь у фотосесіях), відома мама знаходить час для найдорожчих людей у житті. Зокрема, напередодні свого дня народження Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули, відправившись з коханим у Тель-Авів (Ізраїль): "Традиційно летимо кудись з Володею далеко-далеко…", – підписала світлину у своєму Instagram телеведуча.

Проте відмовлятись від своїх кар'єрних поривань зірка екранів не хоче. Тому можемо припустити, що до віднаходження балансу між професією та родиною Ольга все таки близька. "Якщо вас будуть дуже просити усією сім'єю: "Навіщо тобі робота? Ліпше сиди вдома й виховуй дітей", – не погоджуйтеся, тримайтесь до кінця. В іншому випадку ваш чоловік буде самореалізовуватися, а ви потонете в супах, нехай навіть це буде гаспачо", – впевнена вона.

Однак четверо людей, які чекають на Ольгу Фреймут удома, аж ніяк не стоять на заваді втілювати її професійні мрії. Тому радше є джерелом натхнення жінки, а не її побутовим вантажем.

"Якось я зрозуміла, що мені його дуже не вистачає"

Зі своїм третім і теперішнім чоловіком – генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком – Ольга Фреймут познайомилась тоді, коли там працювала. Спочатку стосунки в пари були робочими, без натяку на романтику чи приховані одне до одного почуття.

Проте тоді, коли ведуча звільнилась з каналу та перейшла на "1+1", їй почало бракувати чоловіка, в якому на той момент вона бачила гідного керівника: "Я помітила, як мені його не вистачає. Я зізналась йому в цьому. Це був якраз той випадок, коли, втрачаючи, знаходиш. Якщо б я не пішла з каналу, могла б і не зрозуміти, як багато означає для мене Володя",

– розповідала в інтерв'ю для ELLE зірка.

Також Ольга Фреймут зазначала, що через деякий час після своїх слів Володимирові вона спілкувалась з ним, як із другом. А у квітні 2015 року поїхала до Швейцарії, де відвідала могилу легендарної дизайнерки Коко Шанель: "Біля її гробу я попросила: "Габріель, будь моєю хрещеною". І в той же день Володя написав мені… Це був знак, наші долі склались у пазл", – пригадує телеведуча.

Разом Ольга Фреймут і Володимир Локотко вже чотири роки.

"Як я пишаюсь дочкою: незалежна така, якою ніколи не була"

Тринадцятирічна Злата Мітчелл – найстарша донька Ольги Фреймут, яку вона народила від корінного британця Ніла Мітчелла. Ще будучи вагітною, зірка покинула іноземця та повернулась з Лондона в Україну. Протягом понад десятка років їй самій доводилось виховувати дівчинку, тому свої стосунки зі Златою Ольга називає радше сестринськими і підтримує починання свого чада.

Одним із таких був показ першої колекції бренду дочки "Mitchell Clothing", на який завітала зіркова мама. Її вразило те, що у своєму віці Злата вже готова задумуватись про самовираження: "Як я пишаюсь дочкою: незалежна така, якою ніколи не була. І, сподіваюсь, не стане частиною отари. Модою і стрімким зверненням через неї дала знати – не можна зраджувати собі, мріям, покликанню…"

Дорослість Злати помітила не лише Ольга Фреймут, а й підписники дівчинки в Instagram. На своїх фото вона позує з яскравим макіяжем, що викликало неоднозначну реакцію: "Тобі ніби 12 років, а виглядаєш на 20", "Ти занадто швидко виросла", – коментували світлини користувачі мережі.

На такі відгуки телеведуча не змовчала, різко відповівши коментаторам: "Так що, мені тепер Злату в бантики наряджати?... Мені що, їй якісь уколи робити, аби вона не росла? Мені хочеться її захистити. Що не так? Те, що вона фарбується? Було б дивно, якщо вона ходила б у капюшоні і соромилась світу. Людина виражається. Головне, щоб вона не шкодила собі й суспільству", – писала зіркова мама.

"Дитина чекала мене з моєю мамою в авто. Я вибігала її годувати"

8 травня 2016 року Ольга Фреймут народила від Володимира Локотка сина Валерія. Не минуло і двох тижнів, як телеведуча повернулась до роботи, щоб готувати зі своєю командою новий проект для прихильників "Інспектора Фреймут". "Я не можу зупинятися надовго. Тому часто дитина чекає мене з моєю мамою в авто, – я вибігаю його годувати", – зізнавалась ведуча.

А через рік Ольга Фреймут народила третю дитину – доньку Євдокію. Відомо, що саме після цього телеведуча розписалась зі своїм чоловіком та взяла його прізвище. На браслеті новонародженої дівчинки також було прізвище Локотко.