Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження

В середу, 14 листопада, відомій голлівудській акторці з українським корінням Ользі Куриленко виповнюється 38 років. Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку з відомими фільмами, де зірка зіграла головні ролі.

Ольга Куриленко – знаменита голлівудська акторка та модель з українським походженням, ім’я якої знає весь світ, хоч її дитинство пройшло не так вже й безхмарно.

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Ольга народилась у бідній сім’ї на Півдні України в Бердянську, жила з бабусею та ще шістьма сусідами в чотирикімнатній комунальній квартирі. У 16 років вона зробила важливий крок, який був вирішальним для її майбутнього. Ольга переїхала в Париж і вже за півроку вивчила французьку мову. Там і розпочалась її модельна кар’єра. Вона була на обкладинці таких відомих журналів, як Glamour, Elle, Vogue та багатьох інших. Дебют українки, як акторки розпочався з фільму "Безіменний палець", де вона зіграла робітницю фабрики. Після цієї ролі її акторська кар’єра стрімко пішла в гору.

Найкращі фільми з Ольгою Куриленко

"Земля забуття" (2011)

В головній ролі кінострічки молода дівчина Ганна (Ольга Куриленко), родом з Прип’яті, щасливе та спокійне життя якої зруйнувалось в ту саму мить, коли сталась жахлива аварія на атомному редакторі. Вона втратила своїх рідних, через трагедію вона втратить свою красу, а намість до неї прийдуть хвороби. Страшне пережиття чекає на головну героїню Ганну.

Дивитись трейлер тут:

"Шукач води" (2014)

Події в фільмі розгортаються в 1919 році. Австралійський фермер Коннор вирішує відправитись на півострів Галліполі, де під час Першої світової війни проходила кривава битва. Він хоче розшукати тіла своїх загиблих синів. Але несподівано знаходить ту, яку і не шукав…

Трейлер "Гульвіса" дивіться тут:

"Гульвіса" (2017)

У британському комедійному бойовику Антоніо Бандерас зіграв багатія Турка Генрі, який раніше був популярною рок-зіркою. Він разом зі своєю дружиною моделлю Шейлою, яку грає Ольга Куриленко, вирішують відпочити в Чилі. Але їхня поїздка не проходить без пригод. Його красуню викрадають місцеві пірати та вимагають за неї викуп 1 мільйон доларів. З грошима у Турка проблем немає, він відправляється в банк, щоб зняти зазначену суму, але ФБР забороняють йому це робити. І тут Генрі піде на хитрощі, аби визволити свою дружину.

Трейлер англійською мовою дивіться тут:

"За подих від тебе" (2018)

Раптовий землетрус стрясає столицю Франції. Після нього над містом стоїть густий туман. Кожного, хто зайде у мряку, чекає смерть. Врятуватись встигають подружжя Анна та Матьє, але їхня дочка, яка хвора та не може жити без скляної камери, повинна залишатись у квартирі. Батьки змушені повернутись за своє дитиною…

Трейлер українською дивіться тут:

"Мара" (2018)

У містичному фільмі жахів "Мара" Кейт доручають вести розслідування вбивства чоловіка, якого уві сні задушила власно дружина. Здається, все просто та зрозуміло, але заглиблюючись все далі головна героїня Кейт, яку в фільмі грає Ольга Куриленко дізнається про чутки щодо існування демона, який вбиває людей у сні. Головній героїні доведеться серйозно поставитись до легенди, адже вона помічає симптоми, які стверджують про наближення демона, та бути обережною уві сні.

Дивіться відео тут: