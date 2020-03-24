Онкохвора Шеннен Догерті розповіла про втрату близької людини

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка вже кілька років бореться з онкохворобою, розповіла прихильникам про втрату. Днями померла її близька подруга Дебора.

Як Шеннен Догерті розповіла прихильникам у мережі, з Деборою вона була знайома понад 28 років. Подругами вони стали ще в шкільні роки, тому разом пережили чимало особливих моментів у житті – болісні розриви з хлопцями, перші поїздки за кордон, вечірки та урочисті події. Тому Шеннен Догерті не стримувала розпачу від втрати.

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"Це була дружба з першого погляду. Дружба, яка за 28 років пережила, виросла і плекала нас обох… Розлучення, сльози та сміх. Ми танцювали на столах по всьому світу. Я була дружкою на її весіллі з коханням її життя Крейгом. Ми плакали, коли вона зателефонувала і сказала мені, що вагітна своєю неймовірною донечкою Олівією. Ми ходили разом до однієї школи. Ми разом працювали на одному шоу. Ми виросли… Все разом", – поділила Шеннен Догерті.

За словами акторки, навіть лікування вони проходили разом. Деборі, як і Шеннен Догерті, поставили діагноз рак. Упродовж 4 років вони боролись з недугою.

"Ми були більш ніж найкращими друзями. Ми були сестрами. Зв'язані між собою Всесвітом, самими нашими сутностями, які впізнали один одного миттєво. Деб, я сподіваюся, що ти знову танцюєш на столах, п'єш текілу і граєш у нарди з Богом. Я завжди буду сумувати за тобою, твоїми порадами, твоїм сміхом, твоєю відвертістю. Я буду так сумувати за тобою ", – додала Шеннен Догерті.

Як відомо, на початку лютого 2020 року Шеннен Догерті публічно заявила, що у неї четверта, остання стадія раку. Акторка зізналась, що це було великим випробуванням наважитись написати про це у мережі. Ще важче було розповісти про діагноз близьким, які її підтримують.

Спершу Шеннен Догерті тримала у секреті деталі свого лікування, однак згодом вирішила розповісти прихильникам свою історію. Акторка так прагне показати, що кожному варто дбати про своє здоров'я та проходити регулярні обстеження. Відтак і новина про втрату може бути своєрідним закликом до обстеження.