24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину

- Читать новость на русском
Шеннен Догерті звернулася до тих, хто не дотримується карантину / Instagram / @theshando

Знаменита американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті звернулася до тих людей, які не дотримуються соціальної дистанції. Шеннен закликала не ігнорувати правила карантину та захищати себе і рідних.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, вже забрала життя у понад 9 тисяч людей по всьому світу. Щодня ми дізнаємося про сотні нових випадків інфікування у різних куточках планети. Уряди країн просять своїх громадян залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої необхідності. Шеннен Догерті, яка зараз бореться з раком, на своїй сторінці в інстаграмі поширила публікацію, у якій звернулася до підписників, які не дотримуються карантину.

Читайте також: Репер Дрейк самоізолювався після зустрічі з хворим на коронавірус баскетболістом

У зв'язку із спалахом коронавірусу у світі, кожному з нас слід подбати про власну безпеку та захист рідних людей. Насамперед, не можна ігнорувати правила, які можуть врятувати наше здоров'я та життя.

Я розумію, деякі люди вважають, що обмеження не повинні їх стосуватися. Що вони молоді, здорові і переживуть це. Дехто вважає, що фондовий ринок та економіка цінніші, ніж людське життя. Є люди, які до сих пір не практикують соціальне дистанціювання. У вас є дідусь, якого ви любите? У вас є член сім'ї з порушеною імунною системою? У вас є друг з раком? Невже так складно дотримуватися соціальної дистанції?
– наголосила Шеннен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

Станом на 19 березня у світі зафіксували понад 230 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з яких понад 9 тисяч смертей. Вдалося одужати понад 82 тисячам осіб. В Італії кількість померлих через коронавірус зросла до 3405. Цей показник більший ніж кількість жертв від Covid-19 у Китаї, звідки почалося поширення вірусу. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах хвороби звертатися до сімейного лікаря.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 16:16 Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
Квітослава Туз
сьогодні 15:02 Без Мадонни та показів Армані: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
сьогодні 13:08 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
сьогодні 12:16 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
сьогодні 12:04 День весняного рівнодення 2020: дата і точний час
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук