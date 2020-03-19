Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину

Знаменита американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті звернулася до тих людей, які не дотримуються соціальної дистанції. Шеннен закликала не ігнорувати правила карантину та захищати себе і рідних.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, вже забрала життя у понад 9 тисяч людей по всьому світу. Щодня ми дізнаємося про сотні нових випадків інфікування у різних куточках планети. Уряди країн просять своїх громадян залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої необхідності. Шеннен Догерті, яка зараз бореться з раком, на своїй сторінці в інстаграмі поширила публікацію, у якій звернулася до підписників, які не дотримуються карантину.

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У зв'язку із спалахом коронавірусу у світі, кожному з нас слід подбати про власну безпеку та захист рідних людей. Насамперед, не можна ігнорувати правила, які можуть врятувати наше здоров'я та життя.

Я розумію, деякі люди вважають, що обмеження не повинні їх стосуватися. Що вони молоді, здорові і переживуть це. Дехто вважає, що фондовий ринок та економіка цінніші, ніж людське життя. Є люди, які до сих пір не практикують соціальне дистанціювання. У вас є дідусь, якого ви любите? У вас є член сім'ї з порушеною імунною системою? У вас є друг з раком? Невже так складно дотримуватися соціальної дистанції?

– наголосила Шеннен.

Станом на 19 березня у світі зафіксували понад 230 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з яких понад 9 тисяч смертей. Вдалося одужати понад 82 тисячам осіб. В Італії кількість померлих через коронавірус зросла до 3405. Цей показник більший ніж кількість жертв від Covid-19 у Китаї, звідки почалося поширення вірусу. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах хвороби звертатися до сімейного лікаря.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу