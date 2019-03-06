Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" Шеннен Догерті чуттєво відреагувала на смерть Люка Перрі

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, відома за роллю Бренди Волш у популярному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", опублікувала емоційний допис. Зірка не коментувала стану свого здоров'я, а поділилась горем від новини про смерть її колеги Люка Перрі.

Акторка, яка кілька років лікувалась від раку, відверто зізналась, що в розпачі від звістки про смерть її колеги Люка Перрі. Сама Шеннен Догерті багато часу проводила із загиблою зіркою "Беверлі-Гіллз, 90210", адже у серіалі зіграла кохану харизматичного Люка. Тому наразі вона ледь стримує сльози.

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"Вранці я отримала дзвінок, який спустошив мене. Я борюся з цією втратою, адже мені складно впорядкувати свої думки. Моє серце разом з його родиною та друзями... Осмислення цього зараз неможливе", – написала Шеннен Догерті, додавши архівні фото з Люком Перрі.

Слідом за Шеннен Догерті щемливий допис опублікувала і 18-річна донька актора. Софі Перрі вирішила подякувати всім родичам, колегам її зіркового батька та прихильникам, які дуже підтримують дівчину та її близьких.

"За минулий тиждень відбулося дуже багато подій. Все стається так швидко. Я повернулася з Малаві, щоб побути з моєю родиною і за останні 24 години отримала так багато любові та підтримки. Не можу індивідуально відповісти на сотні щирих повідомлень, але бачу їх, і ціную усіх за таку підтримку. Я не впевнена, що варто сказати або зробити у цій ситуації. Це те, чому не вчили, як реагувати, особливо, коли це відбувається на очах публіки", – зазначила Софі Перрі.

Люка Перрі госпіталізували з інсультом 27 лютого. За збігом обставин, саме в тому шпиталі раніше він знімався у сценах для серіалу "Рівердейл" (2017-2019). Інсульт в актора трапився в той день, коли телекомпанія Fox оголосила, що займеться перезапуском серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210". Вранці 4 березня представники зірки підтвердили інформацію про його смерть. Діти Люка Перрі, його наречена Венді Медісон Бауер, екс-дружина Мінні Шарп, матір та найближчі родичі були з ним в момент смерті.