В онкохворої Анастасії Заворотнюк почалася ремісія і чоловік відмовився від її лікування, – ЗМІ

Наприкінці квітня відому російську акторку Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні із діагнозом гліобластома – пухлина мозку. Лікарям вдалося визначити віруси, які можуть знешкодити злоякісні клітини. Проте на даному етапі рідні артистки відмовилися від лікування.

Чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов зазначив, що у його дружини розпочалася ремісія. Наразі він вирішив відмовитися від її лікування. Таке рішення Петра прокоментував виданню KP.ru директор російського інституту молекулярної біології Олександр Макаров.

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Медики офіційно підтвердили в Анастасії Заворотнюк рак мозку. Наразі в знаменитості почалася ремісія, тому було прийняте рішення не застосовувати нове лікування.

До нас приїжджав її чоловік, колишній спортсмен. Він виявився дуже обережною людиною і я його чудово розумію. Сказав: "Почекаймо, їй зараз краще, якщо буде зовсім погано, тоді ми розпочнемо новий курс лікування." Але ми провели тестування її клітин і знаємо, який вірус діє на них,

– розповів Макаров.

Щодо новітнього методу лікування, то він полягає в тому, щоб за допомогою вірусів знищувати пухлини пацієнтів, які страждають від онкологічних хвороб. Вірус всередині організму розмножується і вбиває клітини пухлини, натомість здорові клітини виробляють інтерферон і не заражаються.

Нагадаємо, про хворобу Анастасії Заворотнюк стало відомо в серпні 2019 року. Тоді російські ЗМІ писали, що в акторки діагностували останню стадію раку мозку. Згідно з неофіційними даними, Анастасія була в Польщі та Німеччині, де лікарі підтвердили діагноз. Сусіди зірки розповідали, що вона скаржилася на сильні головні болі, які неможливо було подолати медикаментозним шляхом. Боротися з важкою недугою артистці допомагають рідні, зокрема чоловік Петро Чернишов.