32-річного онука кінозірки Катрін Денев Ігоря Вадима заарештували у Франції. Його підозрюють у зв'язках з італійською мафією та підробці грошей. Наразі він перебуває під вартою, а йому загрожує екстрадиція до Італії, де відбудеться суд.

Як інформує видання Daily Mail, у рамках спецоперації "Нерон", яка спрямована на припинення діяльності неаполітанської злочинної структури клану каморра, було заарештовано 44 особи. Серед італійської мафії був онук культової французької акторки Катрін Денев Ігор Вадим.

Він народився від сина зірки Крістіана Вадима, який з'явився на світ у романі кінодіви з режисером Роже Вадимом.

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Ігоря Вадима заарештували у Франції разом зі спільником-французом та громадянином Італії, якого вважають одним з мафіозних босів. Під час спецоперації вилучили фальшиві банкноти на 9,9 мільйона євро, 8,3 мільйона євро та різноманітні цінності, вартість яких становить близько 10 мільйонів євро.

Зараз Ігор Вадим перебуває під вартою. Наразі невідомо, яку роль він виконував у злочинній структурі, проте обставини з'ясовують. Йому загрожує екстрадиція до Італії, суд та ув'язнення.

Що відомо про клан каморра?

Італійське мафіозне угрупування з'явилося в країні задовго до того, як була створена цілісна держава. Раніше воно спеціалізувалося на вчиненні шахрайств, вбивств і грабежів у політичних цілях. Зараз у злочинній структурі приблизно 4 500 людей.

Учасники клану займаються розповсюдженням наркотиків, вимаганням грошей у великих компаній, проте останнім часом їхня діяльність пов'язана з виробництвом і розповсюдженням підроблених купюр номіналом у 50 євро.