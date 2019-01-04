Онука Cофії Ротару поділилась сімейними знімками з відпочинку у Лондоні: зворушливі фото

17-річна внучка знаменитої української співачки Софія Ротару Соня Євдокименко поділилася з шанувальниками теплими сімейними знімками з вікенду в столиці Великобританії.

Нові фото внучка Софії Ротару опублікувала в Instagram-stories на своїй офіційній сторінці. Знаменита українська співачка, яка нещодавно відмовилася від новорічних гастролей у Росії, провела декілька днів у Лондоні разом зі своєю сім'єю на початку Нового року.

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17-річна Соня Євдокименко опублікувала кілька знімків із різних локацій. На першому фото дівчина постала зі своїм 25-річним братом Анатолієм та бабусею Софією Ротару. Вони втрьох сфотографувалися на фоні зимового парку розваг Winter Wonderland, що знаходиться у Гайд-парку в Лондоні. На наступному фото Софія Ротару стоїть поруч з внуком, а також сином Анатолієм та невісткою Світланою.



Внуки Софії Ротару Анатолій та Соня / Скріншот з Instagram-stories Внуки Софії Ротару Анатолій та Соня / Скріншот з Instagram-stories



Софія Ротару з сином, внуком і невісткою / Скріншот з Instagram-stories