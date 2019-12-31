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ONUKA назвала українських артистів, за якими музичне майбутнє країни

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ONUKA / Instagram / @onukaofficial

Ната Жежченко зізналася, що її музичні смаки підкорили сучасні виконавці. У її пейлисті майже немає синглів визнаних легенд українського шоу-бізнесу. Натомість співачка підтримує нових виконавців, які сприяють нестримному розквіту національної музики.

Фронтвумен гурту, який у власній творчості використовує етнічні мотиви та народні інструменти, поділилася враженнями від роботи колег та назвала тих аритистів, які своєю появою на вітчизняній сцені сприяють виникненню цілого культурного явища.

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В інтерв'ю для видання "Лівий берег" Ната Жежченко зауважила, що українська музична індустрія зараз перебуває на піку свого розвитку. Артисти доносять важливі меседжі до слухачів, чим творять національну культуру. 

Нові артисти мають високий рівень культурної подачі, розуміння себе в цьому культурному просторі. Круто, що відбувається такий розквіт. Це не болото, як було раніше, а, навпаки, жива енергія, яка вирує, фонтанує,
– зізналася співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

ONUKA розповіла, що зараз її увага пильно прикута до таких виконавців, як етно-гурт "DakhaBrakha" і жіночий колектив "Dakh Daughters", яких вона вважає одним культурно-суспільним явищем і колискою всього українського сьогодні. Серед молодих артистів співачці до вподоби гурт "Yuko", Аліна Паш та Alyona Alyona.

Звичайно, є артисти, які залишаються взірцями, наприклад, "Океан Ельзи", "Воплі Відоплясова", але у моєму трек-листі немає цих виконавців,
– прокоментувала зірка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Ната Жижченко зізналася, що найбільшим випробуванням для кожного артиста залишається прагнення бути популярним і потрібним завжди. Перші невдачі видаються напрочуд болісними, а творчі злети ніколи не триватимуть вічно. Проте, за словами артистки, конкуренція підштовхує до того, щоб бути ще більш актуальним, дивувати самого себе і глядача.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика ONUKA
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