ONUKA презентувала лайвзапис альбому "Mozaїка" з оркестром НАОНІ: слухайте онлайн

Український гурт електронної музики, який сповідує народні мотиви у творчості, оприлюднив запис з гастрольного туру. Виступи були присвячені виходу другого студійного альбому "Mozaїка". Фронтвумен гурту Ната Жижченко зізналася, що у супроводі Національного оркестру їхня музика заграла по-новому.

Сьогодні, 25 грудня, відбувся реліз лайвзапису повноформатного альбому "Mozaїка". Так ONUKA вирішив підсумувати насичений гастролями рік, який музиканти провели у співпраці з Національним академічним оркестром народних інструментів України (НАОНІ). Лідерка гурту зізналася, що завдяки оркестру пісні не втратили свої меседжі, а лише вдосконалили звучання.

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На офіційній сторінці "ONUKA" в інстаграмі з'явилася відеоробота в образах української дизайнерки Лесі Патоки, які поєднали в собі Україну сучасну і давніх часів.

Завдяки народним інструментам новий сингл "ZENIT" ніби повністю розквітнув, а от "XASHI" набув авангардного звучання. Для мене цей запис свого роду музичний підсумок року, який був насичений гастролями. У ньому є дві складові, які для мене надважливі: сцена та наш слухач,

– прокоментувала прем'єру співачка.

Також Ната Жижченко розповіла виданню Elle, що наступного року прихильникам варто чекати новий реліз, склад інструментів та навіть музикантів. Виконавиця зауважила, що колектив завжди прагне дивувати навіть самих себе.

Ната Жижченко у зйомці для видання Elle



ONUKA – Mozaїка: слухайте альбом онлайн