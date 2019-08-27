ONUKA презентує українську музику в Китаї: відомі дати виступів

Вперше в історії популярного гурту ONUKA артисти вирушають з гастролями до Китаю. У мережі солістка колективу Ната Жижченко назвала дати виступів.

Згідно із дописом, ONUKA зіграє два сольних концерти – 29 серпня у Гуанчжоу і 1 вересня у Тяньцзінь. Також гурт візьме участь у Міжнародному фестивалі молодіжного мистецтва, де презентує українську музику. Подія є знаковою для Китаю, адже захід об'єднає десятки гуртів з різних куточків світу.

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Сама Ната Жижченко зізналась, що до останнього не знала, чи перемовини завершаться успіхом. Тому тільки після остаточного затвердження оголосила про перші виступи у Китаї. Для цього зірка обрала оригінальну форму: перед камерою вона голосом Google розповіла про поїздку до Піднебесної. Артистка зіграла роль викладача географії, показавши на глобусі міста своїх гастролів.

Ми до останнього не знали, чи вдасться організувати ці концерти, тому тримали гастролі у таємниці. Навіть під час знімань анонсу ми не мали документального підтвердження. Для мене велика радість, розширивши гастрольну географію ONUKA, представити українську музику вперше аудиторії КНР,

– зізналась солістка гурту ONUKA.

Відомо, що тур колективу організаований за підтримки Посольства України у Китаї. До цього ONUKA презентували свій альбом MOZAЇКА у країнах Європи.