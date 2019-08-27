ONUKA презентує українську музику в Китаї: відомі дати виступів

93 Читать новость на русском
ONUKA виступить у Китаї: дати концертів
ONUKA виступить у Китаї: дати концертів / Прес-служба

Вперше в історії популярного гурту ONUKA артисти вирушають з гастролями до Китаю. У мережі солістка колективу Ната Жижченко назвала дати виступів.

Згідно із дописом, ONUKA зіграє два сольних концерти – 29 серпня у Гуанчжоу і 1 вересня у Тяньцзінь. Також гурт візьме участь у Міжнародному фестивалі молодіжного мистецтва, де презентує українську музику. Подія є знаковою для Китаю, адже захід об'єднає десятки гуртів з різних куточків світу. 

Читайте також: Кліп Алана Бадоєва на пісню ONUKA STRUM номіновано на міжнародну кінопремію

Сама Ната Жижченко зізналась, що до останнього не знала, чи перемовини завершаться успіхом. Тому тільки після остаточного затвердження оголосила про перші виступи у Китаї. Для цього зірка обрала оригінальну форму: перед камерою вона голосом Google розповіла про поїздку до Піднебесної. Артистка зіграла роль викладача географії, показавши на глобусі міста своїх гастролів. 

Ми до останнього не знали, чи вдасться організувати ці концерти, тому тримали гастролі у таємниці. Навіть під час знімань анонсу ми не мали документального підтвердження. Для мене велика радість, розширивши гастрольну географію ONUKA, представити українську музику вперше аудиторії КНР,
– зізналась солістка гурту ONUKA.

Відомо, що тур колективу організаований за підтримки Посольства України у Китаї. До цього ONUKA презентували свій альбом MOZAЇКА у країнах Європи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

 

blog_ava
Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
сьогодні
5432
Теги: Новини України LifeStyle Музика ONUKA
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дизайнеру Тому Форду – 58: найкращі цитати майстра провокації
сьогодні 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: найкращі цитати майстра провокації
294
MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
сьогодні 14:10 MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
159
Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
сьогодні 13:20 Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
2771
Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
сьогодні 10:23 Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
Настя Сукач 3072
Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
25 серпня 12:22 Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
Юлія Девда 1461
Новини
Більше новин
Залиште відгук