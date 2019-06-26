ONUKA випустила пісню ZENIT на зразок старої української веснянки

Відомий український гурт ONUKA на чолі із солісткою Натою Жижченко представили нову композицію під назвою ZENIT. Це їхня перша музична робота після виходу альбому MOZAЇКА у 2018 році.

Новий трек створювався не один місяць, ще з моменту виходу останньої платівки. За цей час змінювались аранжування, накладались семпли із серії старовинних платівок "Троїста музика", які дідусь артистки збирав по всій Україні.

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Відтак, у фінальній версії ZENIT’у ми чуємо багато народних інструментів – цимбали, бандуру, дримбу, трембіту, а в записі синглу взяв участь навіть дитячий хор. Сама ж пісня нагадує стару українську веснянку.



ONUKA випустила пісню ZENIT / Прес-служба

Я воліла створити пісню – на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя. Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті,

– поділилась Ната Жижченко.

Цікавий факт: незважаючи на офіційну прем'єру треку 26 червня, слухачі радіостанцій мали змогу першими її почути ще минулого тижня. Тоді ж ONUKA запустила флешмоб, в якому закликала викладати в Instagram-Stories відео із треком, що звучав на радіо. Новий трек можна почути на таких музичних сервісах, як iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Play та YouTube Music.

ONUKA – ZENIT: дивитись відео онлайн