ONUKA випустила пісню ZENIT на зразок старої української веснянки

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ONUKA випустила пісню ZENIT
ONUKA випустила пісню ZENIT / Прес-служба

Відомий український гурт ONUKA на чолі із солісткою Натою Жижченко представили нову композицію під назвою ZENIT. Це їхня перша музична робота після виходу альбому MOZAЇКА у 2018 році.

Новий трек створювався не один місяць, ще з моменту виходу останньої платівки. За цей час змінювались аранжування, накладались семпли із серії старовинних платівок "Троїста музика", які дідусь артистки збирав по всій Україні.

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Відтак, у фінальній версії ZENIT’у ми чуємо багато народних інструментів – цимбали, бандуру, дримбу, трембіту, а в записі синглу взяв участь навіть дитячий хор. Сама ж пісня нагадує стару українську веснянку.

ONUKA випустила пісню ZENIT
ONUKA випустила пісню ZENIT / Прес-служба

Я воліла створити пісню – на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя. Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті,
– поділилась Ната Жижченко.

Цікавий факт: незважаючи на офіційну прем'єру треку 26 червня, слухачі радіостанцій мали змогу першими її почути ще минулого тижня. Тоді ж ONUKA запустила флешмоб, в якому закликала викладати в Instagram-Stories відео із треком, що звучав на радіо. Новий трек можна почути на таких музичних сервісах, як iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Play та YouTube Music.

ONUKA – ZENIT: дивитись відео онлайн

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини LifeStyle ONUKA
Джерело: LifeStyle 24
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