ONUKA зіграла на стародавній іграшці з Х століття для виставки у Музеї історії міста Києва

У Музеї історії міста Києва проходить цікава виставка під назвою "Традиційні гаджети". Вона присвячується київській керамічній іграшці родом з Х століття – свищику. Доповненням виставки стали неймовірні мелодії, які лідерка гурту ONUKA зіграла на стародавньому інструменті.

Нова експозиція, що має назву "Традиційні гаджети", приурочена стародавній українській іграшці, яка бере свій початок у Х столітті. На виставці, що проходитиме з 12 лютого до 14 березня, буде представлено одну з найбільших колекцій керамічних забавок, яку було знайдено на території Києва під час археологічних розкопок.

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Частина колекції складається саме зі свищиків, які є дуже поширеними в Україні. Колись українці вважали, що ліплені іграшки у формі коників чи пташок, відганяють від дітей злих духів і нечисті сили, адже свищик видає незвичайні для музичного інструменту звуки, а саме свистіння і шум. Особливістю виставки "Традиційні гаджети" стануть унікальні мелодії, які на стародавній забавці зіграє лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко.



Ната Жижченко зіграла мелодію на стародавньому свищику / Прес-служба

Куратор виставки Олександр Пашковський розповів, що ідея показати українцям стародавні свищики одразу спала йому на думку. А коли він думав над музичним оформленням, то згадав про Нату Жижченко і її любов до народних інструментів.

Виявилось, що в руках ONUKA музейні експонати звучать як справжні музичні інструменти. Ната додала їм унікальності, бо на більшості свищиків з нашої колекції ніхто не грав майже 300 років. Ніхто, навіть, не міг і подумати, що на них можна заграти такі чудові мелодії,

– зізнався куратор виставки Олександр Пашковський.

Кандидат історичних наук Аліна Сушко, яка разом з Олександром Пашковським працювала над оформленням виставки зізналася, що спершу ідея видалася їй дещо фантастичною, але лідерка гурту ONUKA була відкрита до співпраці, тому результат потішить поціновувачів мистецтва.

Завдяки високому професіоналізму Нати Жижченко ідея була втілена в життя, приголомшивши якістю. Як результат, було отримано не тільки надзвичайно красиву мелодію, а й характеристику кожного свищика як музичного інструменту,

– прокоментувала Аліна Сушко.

А лідерка гурту ONUKA додала, що вона завжди підтримує ідеї, які можуть осучаснити старовину і привернути увагу молоді. Солістка зізналася, що була неабияк здивована звуком свищиків і їхнім чистим звучанням.

Вони не тільки не фальшивлять, а і навіть мають до 5 нот в діапазоні! Кожен свищик майже одразу знайшов свою мелодію та ритм, я навіть не очікувала, що це буде так просто і так натхненно. Під час запису було відчуття, що в моїх руках — історія,

– додала Ната Жижченко.



Ната Жижченко зіграла мелодію на стародавньому свищику / Прес-служба

Також виконавиця поділилася думками, які виникли у неї під час гри на керамічній іграшці. "Століття тому на цих інструментах грали діти, хтось їх виготовив, досить багато часу вони пролежали в землі. Багато років тому для когось цей предмет був певно буденний, а от у мить технічного розвитку соцмереж тримати у руках щось дійсно справжнє — рідкість", – продовжила солістка гурту ONUKA.

На завершення Ната Жижченко додала, що буде щаслива, яка її музика спонукає когось завітати на виставку і побачити невигадану давню українську історію.

Виставка "Традиційні гаджети", на якій можна послухати мелодії лідерки гурту ONUKA, проходитиме у Музеї історії міста Києва з 12 лютого по 14 березня.