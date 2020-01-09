Онуку Єлизавети ІІ позбавили водійських прав за перевищення швидкості

Найстаршу онуку британської королеви позбавили прав керувати автомобілем впродовж 6 місяців. Таке рішення ухвалив суд після того, як 38-річну Зару Тіндолл звинуватили у перевищенні дозволеної швидкості. Вона визнала свою провину й зобов'язалася сплатити штраф у розмірі 880 доларів.

Представників британських монархів теж не оминають гучні скандали. Так, вчора, 8 січня, суд виніс рішення позбавити водійських прав онуку Єлизавети ІІ Зару Тіндолл, яка не вперше порушує правила дорожнього руху.

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Ще в листопаді за кермом Land Rover вона перевищила обмеження дозволеної швидкості 112 кілометрів, рухаючись зі швидкістю 145 кілометрів за годину. Правопорушення зафіксували завдяки камерам відеонагляду поблизу будинку представниці королівської родини в Котсволді.

Зара Тіндолл визнала свою вину через адвоката, адже перебувала на відпочинку в Австралії разом з чоловіком та дітьми. Вона погодилася сплатити штраф у розмірі 880 доларів та покрити всі судові витрати.



Зара Тіндолл з чоловіком Майком / Instagram / @mike_tindall12

Варто зазначити, що для Зари Тіндолл, яка здобула професійний успіх у кінному спорті, це не перше правопорушення на дорозі. У віці 19 років вона ледь вціліла, перекинувшись за кермом автомобіля.

Що ж стосується позбавлення водійських прав терміном на 6 місяців, то одного правопорушення для цього замало. Очевидно, впродовж трьох останніх років у Зари Тіндолл накопичилося 12 штрафних пунктів, які презвели до такого рішення суду.