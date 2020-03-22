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Оперний співак Пласідо Домінго заразився коронавірусом

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В співака Пласідо Домінго діагностували коронавірус / Instagram / @placido_domingo

Коронавірус вкотре підтвердили у знаменитості. Стало відомо про інфікування 78-річного оперного співака Пласідо Домінго. Артист зробив тест на Covid-19, який показав позитивний результат.

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго, який нещодавно визнав свою провину у сексуальних домаганнях до 20 жінок, сьогодні, 22 березня, зізнався, що у нього діагностували коронавірус. Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Смертельний вірус поширюється у світі з космічною швидкістю. Кожного дня стає відомо про десятки тисяч хворих, серед яких опиняються і зірки світового шоу-бізнесу. Вони розповідають прихильникам про інфікування, симптоми, які проявляються в них, та лікування. Закликають також берегти себе та рідних.

Пласідо Домінго зазначив, що вважає своїм моральним обов'язком оголосити про позитивний результат тесту на Covid-19. Він разом із сім'єю перебуватиме на карантині до тих пір, поки це буде необхідно з медичної точки зору.

Зараз ми всі почуваємося добре. У мене були наявні симптоми лихоманки і кашлю, тому вирішив зробити тест, результати якого виявилися поззитивними,
– пише Пласідо в публікації.

Зазначимо, від початку спалаху пандемії коронавірусу інфікувались 307 280 людей у всьому світі. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle LifeStyle Музика
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