Оперного співака Пласідо Домінго госпіталізували з коронавірусом, – ЗМІ
Іспанський оперний співак Пласідо Домінго опинився у лікарні. Всередині березня у 79-річного вокаліста діагностували коронавірус та днями його стан здоров'я погіршився. Менеджери Пласідо Домінго повідомили, що медикам вдалось стабілізувати його стан.
Як інформує таблоїд Mirror, Пласідо Домінго наразі перебуває у мексиканському шпиталі Акапулько. Саме у цьому місті знаменитий оперний співак має нерухомість та проводить чимало вільного часу.
Читайте також: Ольга Куриленко відповіла на найпопулярніші питання про коронавірус
За словами представників вокаліста, наразі життю Пласідо Домінго нічого не загрожує. Найкритичнішу частину хвороби з сильною лихоманкою артист вже подолав, однак медики вирішили все ж госпіталізувати його через ризик розвитку пневмонії.
Інсайдери припускають, що невдовзі Пласідо Домінго покине шпиталь і продовжить лікування вдома. Однак менеджери оперного співака наголошують: з клініки його випишуть тільки тоді, коли медики дозволять це зробити.
Він буде залишатися в лікарні, допоки лікарі вважатимуть це необхідним,
– зазначив представник оперного співака.
Про інфікування COVID-19 Пласідо Домінго оголосив 22 березня. У мережі він зізнався, що мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. Оперний співак здав тест в лікарні, який виявився позитивним. Відтак Пласідо Домінго та його сім'я вирішили самоізолюватись та не поширювати недугу.
Важливо. Станом на 29 березня на коронавірус захворіли понад 663,8 тисячі людей. Недуга стрімко поширюється у світі. До прикладу, 28 березня було відомо про 593,3 тисячі випадків захворювання. Окрім цього, зафіксовано 30 822 смертельних випадків. Та є і хороші показники: після COVID-19 одужали 139 451 людина. Медики рекомендують при перших симптомах звертатись до сімейних лікарів. Краще це робити у телефонному режимі, щоб не наражати інших на небезпеку.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Голос країни 10 сезон 11 випуск: чуттєві виступи команди Дана Балана, які заворожили глядачівсьогодні , 22:37
-
Українські фільми та серіали, які варто переглянути на вихідних: порада Сергія Мартинюкасьогодні , 14:34
-
Вагітна наречена Бориса Джонсона, який хворий на коронавірус, тимчасово ізолюваласьсьогодні , 13:26
-
Ельза Госк показала карантинні вечори, які проводить вдома у сексуальній білизні: фотосьогодні , 22:37
-
Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальностісьогодні , 14:08
-
Кара Делевінь та Ешлі Бенсон тимчасово взяли двох цуценят з притулку під час карантинусьогодні , 12:39