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Оперного співака Пласідо Домінго госпіталізували з коронавірусом, – ЗМІ

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Пласідо Домінго опинився в лікарні через коронавірус / www.azcentral.com

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго опинився у лікарні. Всередині березня у 79-річного вокаліста діагностували коронавірус та днями його стан здоров'я погіршився. Менеджери Пласідо Домінго повідомили, що медикам вдалось стабілізувати його стан.

Як інформує таблоїд Mirror, Пласідо Домінго наразі перебуває у мексиканському шпиталі Акапулько. Саме у цьому місті знаменитий оперний співак має нерухомість та проводить чимало вільного часу. 

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За словами представників вокаліста, наразі життю Пласідо Домінго нічого не загрожує. Найкритичнішу частину хвороби з сильною лихоманкою артист вже подолав, однак медики вирішили все ж госпіталізувати його через ризик розвитку пневмонії.

Інсайдери припускають, що невдовзі Пласідо Домінго покине шпиталь і продовжить лікування вдома. Однак менеджери оперного співака наголошують: з клініки його випишуть тільки тоді, коли медики дозволять це зробити.

Він буде залишатися в лікарні, допоки лікарі вважатимуть це необхідним,
– зазначив представник оперного співака. 

Про інфікування COVID-19 Пласідо Домінго оголосив 22 березня. У мережі він зізнався, що мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. Оперний співак здав тест в лікарні, який виявився позитивним. Відтак Пласідо Домінго та його сім'я вирішили самоізолюватись та не поширювати недугу. 

Важливо. Станом на 29 березня на коронавірус захворіли понад 663,8 тисячі людей. Недуга стрімко поширюється у світі. До прикладу, 28 березня було відомо про 593,3 тисячі випадків захворювання. Окрім цього, зафіксовано 30 822 смертельних випадків. Та є і хороші показники: після COVID-19 одужали 139 451 людина. Медики рекомендують при перших симптомах звертатись до сімейних лікарів. Краще це робити у телефонному режимі, щоб не наражати інших на небезпеку. 

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Зіркові хвороби LifeStyle
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