Опіки та сліди насилля: Джонні Депп надав доказ того, що він був жертвою нападу Ембер Хьорд

Голлівудський актор Джонні Депп продовжує потрапляти у скандальні новини через судову тяганину з Ембер Хьорд. Після її звинувачень у домашньому насиллі, знаменитий ловелас вирішив надати докази, що насправді він був жертвою у стосунках.

Як повідомляє Entertaiment Tonight, адвокати Джонні Деппа надали суддям фото, яке начебто підтверджує, що саме актор потерпав від насилля у сім'ї. За даними ЗМІ, світлина була зроблена 4 року тому в австралійському шпиталі. Перед камерою Джонні Депп постав у чорних сонцезахисних окулярах на лікарняному ліжку.

Читайте також: Справа на 50 мільйонів доларів: Джонні Депп отримав першу перемогу в суді проти Ембер Хьорд



Джонні Депп заявив, що був жертвою нападу Ембер Хьорд / Фото: E! Online

Джонні Депп переконував, що сутичка спалахнула після того, як він захотів узгодити з колишньою дружиною умови шлюбного контракту. За словами актора, Ембер Хьорд розсердилась на нього та жбурнула в чоловіка пляшкою. На цьому напад не завершився: Депп стверджує, що наприкінці скандалу запальна білявка загасила на його щоці цигарку. Інцидент стався у березні 2015 року, коли голлівудська пара перебувала на відпочинку в Австралії.

На такі резонансні звинувачення вже відреагували представники Ембер Хьорд. Вони публічно заявили, що фотографія та й сама заява Деппа "абсурдні, образливі і категорично не відповідають дійсності".

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?

Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.



Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.