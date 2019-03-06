Опра Уінфрі взяла інтерв'ю у героїв скандального фільму, які звинувачували Джексона в педофілії

Знаменита американська телеведуча та інтерв'юерка Опра Уінфрі запросила до своєї студії героїв скандального фільму, про яких останнім часом говорять всі шанувальники творчості Майкла Джексона. Двоє чоловіків, які знялися в документальному фільмі про поп-короля, розповідаючи про його домагання, погодилися обговорити історію, про яку йдеться в стрічці "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland).

Скандальний фільм документального жанру про Майкла Джексона вийшов на великий екран телеканалу НВО на початку березня. Вперше кінострічка привернула до себе шалену увагу після представлення на фестивалі Sundance, що проходив наприкінці січня в місті Парк-Сіті.

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Саме тоді набули розголосу відверті зізнання двох дорослих мужчин, які в дитинстві зазнали насильства від Майкла Джексона. Попри категоричні заперечення і навіть позови до суду родичів померлого, чоловіки не відмовляються від своїх слів. Аби поспілкуватися з ними про історію Опра Уінфрі запросила їх до студії своєї програми, відео з якої опублікувала на YouTube-каналі.

Усі присутні, яких ведуча запросила на ефір, в певний момент життя були жертвами насилля. Перед ними Вад Робсон і Джеймс Сейфчак розповіли про те, що їм довелося пережити в ранніх роках.

Як зазначив 36-річний Вад Робсон, тоді він не розумів, що став жертвою насильства, а 40-річний Джеймс Сейфчак додав, що його Майкл Джексон залякував, аргументувавши це поганими наслідками.

Опра Уінфрі запитала в героїв програми, чи пробачили вони своїх матерів за те, що вони сміливо відпускали їх в будинок до поп-короля.

Ні. Зараз я намагаюся навчитися спілкуватися з мамою, намагаюся переконати її звернутися за допомогою. Якщо ти не можеш допомогти собі, то не можеш допомогти й іншим. Їй потрібно працювати над своїми проблемами, щоб зрозуміти, що сталося,

– сказав Джеймс Сейфчак.

Дивитися інтерв'ю Опри Уінфрі з героями фільму про Майкла Джексона: відео

Дивитися інтерв'ю Опри Уінфрі з героями фільму про Майкла Джексона: відео

Дивитися інтерв'ю Опри Уінфрі з героями фільму про Майкла Джексона: відео

Дивитися інтерв'ю Опри Уінфрі з героями фільму про Майкла Джексона: відео

Дивитися інтерв'ю Опри Уінфрі з героями фільму про Майкла Джексона: відео