Опра Вінфрі презентувала домашнє шоу про коронавірус: відео

Улюблениця мільйонів телеглядачів Опра Вінфрі вирішила не залишати своїх прихильників на час карантину самих і придумала для них онлайн-шоу про коронавірус, яке монтують зі скайп-дзвінків із запрошеними гостями. Першим героєм шоу став актор Ідріс Ельба, у якого нещодавно діагностували Covid-19.

Знаменитості намагаються не втрачати контакт зі своєю аудиторією навіть у такий складний час, як зараз. Так, американська телеведуча та акторка Опра Вінфрі запустила шоу Oprah Talks, яке присвятила пандемії коронавірусу у світі. Переглянути його можна на стрімінговому сервісі Apple TV+.

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У першому випуску Опра поспілкувалася з актором Ідрісом Ельбою. Чоловік заразився коронавірусом і зараз проходить курс лікування. До розмови долучилася і його дружина Сабріна Доур, яка відмовилася від самоізоляції та залишилася поряд з чоловіком. В результаті жінка також підхопила хворобу. Зараз подружжя перебуває на карантині в Нью-Мексико.

Ельба розповів, що на огляді в лікаря він відчував головний біль та біль в тілі. Проте актор не надавав цьому значної уваги і вважав, що це могли спричинити численні подорожі. В Ідріса дуже напружений графік і він не встигав відпочивати між зйомками, тому більше схилявся до того, що втомився. Температура не піднімалася вище 37 градусів і була в межах норми.

У мене не було жодних симптомів, які б вказували на Covid-19,

– розповів Ельба.

Актор зазначив, що поділився своїм діагнозом через те, що багато людей не усвідомлювали всієї серйозності ситуації і не розуміли, що може трапитися далі.

Коли я пройшов тест, і він виявився позитивним, був змушений сказати людям, що це дуже реальна хвороба,

– зізнався Ідріс.

Ідріс Ельба з дружиною у шоу Опри Вінфрі: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 23 березня у світі зафіксували понад 360 000 випадків зараження коронавірусом. Більше 15 000 людей померли, понад 100 000 одужали. Covid-19 продовжує ширитися світом. Наразі епіцентром хвороби є Італія. Там інфіковані 63 928 людей. Підтвердили 6 078 летальних випадків. 7 432 особам вдалося одужати. Уряди держав закликають своїх громадян залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу