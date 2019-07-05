Опублікували архівне відео з Бенксі: у мережі знову заговорили про соліста Massive Attack

У мережі з'явився запис інтерв'ю із таємничим вуличним художником Бенксі 16-річної давнини. Відео знову оживило чутки, що Бенксі – це соліст гурту Massive Attack Роберт Дель Ная.

Відео порилюднив британський телеканал ITV News. Випадково натрапив на нього репортер Роберт Мерфі, коли шукав інформацію про художника, передає TJournal.

Читайте також: Скандальний Бенксі: для чого борцеві зі споживацтвом стільки грошей

На відео зображений чоловік, який закриває обличчя кепкою та футболкою таким чином, що видно лише очі, брови і чоло.

Я в масці, тому що не можна малювати графіті публічно. Ці речі несумісні,

– сказав тоді Бенксі.

Журналіст Хейг Гордон, який записував інтерв'ю перед першою великою виставкою Бенксі Turf War в липні 2003 року, розповів, що він бачив обличчя Бенксі.

"Так, я бачив його обличчя. Єдина проблема – я не пам'ятаю, як воно виглядає", – зазначив він.

Серед іншого, на відео художник у масці працює над малюнком чорного комахи і домальовує графіті з дитиною, яка складає з кубиків фразу Kill More.

У ITV News переконані, що це роботи Бенксі. А от Мерфі, який натрапив на інтерв'ю, вважає, що не можна стверджувати, що це справді Бенксі. На його думку, на записі молодий графіст, якого запросили на офіційну виставку Бенксі, але це не він.

Архівне відео з Бенксі

Гордон зауважив, що його співрозмовник був "розслаблений, люб'язний і уважний". Проте зізнався, що не може з упевненістю сказати, що його співрозмовником був саме Бенксі.

Видавець кількох книг про загадкового художника Річард Джонс сказав, що ролик "дійсно незвичайний" і "дуже, дуже рідкісне".

А от представники художника сказали, що все це дурниці і їм постійно надсилають подібні записи. Від інших коментарів відмовились.

Тим часом у соцмережах вже поновили теорію, що під маскою Бенксі ховається соліст Massive Attack Роберт Дель Ная. Аргументи за цю версію збирають вже не перший рік. Так, у 2016-ому видання Time провело ціле розслідування і з'ясувало, що роботи Бенксі з'являються у містах виступів групи. А в 2017-ому британський діджей і товариш Дель Ная Goldie в інтерв'ю назвав Бенксі Робертом.

The forehead and eyebrows look very similar so I'm going to go out on a limb here and say this confirms that Banksy is Robert del Naja out of Massive Attack.https://t.co/nNarJiqEID pic.twitter.com/TiSbb9eI7g — Richard Rees Jones (@viennesewaltzer) 4 липня 2019 р.

Що відомо про Бенксі?

Роботи всесвітньовідомого вуличного художника завжди звертаються до найрізноманітніших політичних і соціальних тем. Стріт-арт Бенксі став відображенням сучасної епохи. Художник глузує з нашого суспільства споживачів, яке зациклене на купівлі непотрібного мотлоху. Роботи Бенксі на злободенні теми викликають обурення з боку борців за чистоту міських стін, а іноді їх навіть виламують із фасадів будівель.



Ім'я брістольського художника постійно з'являється на перших шпальтах газет, але він до сьогодні зберігає анонімність і ховається від поліції. Тому його роботи, зазвичай, народжуються пізно вночі.



Роботи Бенксі шалено дорогі. Та для чого борцеві зі споживацтвом стільки грошей? Він жертвує їх на доброчинність. Андеграунд-художник неодноразово надавав допомогу благодійним організаціям.



У жовтні 2018-ого весь світ обговорював картину Бенксі "Дівчина з кулькою". Її продали на аукціоні Sotheby's за 1 мільйон фунтів. Але тільки-но ведучий аукціону стукнув молотком і оголосив про продаж – картина почала сама себешматувати на тоненькі смужечки. Виявилось, що у картину, яку художник написав ще 13 років тому, було вмонтовано шредер.