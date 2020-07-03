Українська реперка Alyona Alyona здобула світову популярність та визнання, проте продовжує жити звичайним життям без розкоші. Зірка зазначила, що попри шалений успіх живе в орендованій кімнаті та їздить до батьків у рідне селище Баришівка на маршрутках, а в столиці її можна побачити навіть у метро.

Життя відомих та знаменитих завжди асоціюється з небаченою розкішшю та багатством. Проте далеко не кожна зірка українського шоу-бізнесу може дозволити собі дороге авто та власну квартиру. Міф про тих, ким захоплюються мільйони, розвінчала реперка Alyona Alyona. Для радіо Urban Space Radio вона записала викривальне відео, яке з'явилось у їхньому інстаграм-профілі.

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Як насправді живе Alyona Alyona?

Талановиту артистку знають далеко за кардоном. Минулого року Alyona Alyona увірвалась у вітчизняний шоу-бізнес з україномовною музикою й досягла приголомшливого успіху. 2019 року вона дала більше ніж 74 концерти й відвідала понад 16 країн світу. Шалена популярність принесла не лише визнання, а й чималі прибутки, які не надто вплинули на її матеріальне становище.

Alyona Alyona запевняє, що як і раніше живе в орендованій кімнаті та користується громадським транспортом.

Я живу в звичайному будинку, в звичайній орендованій навіть не квартирі, а кімнаті. Я їжджу на Баришівку до батьків в маршрутках і дуже часто катаюсь в метро,

– поділилась зірка.

Чому не всі зірки багаті?

Вона зізналась, що велика кількість підписників, аудиторія та активна діяльність не завжди приносять "золоті мішки грошей". Реперка наголосила, що артисти та публічні люди вкладають зароблене у власну творчість чи кар'єру, аби радувати шанувальників новими треками чи кліпами, як це робить вона.

"Я щиро вірю, що такі артисти, як я, розвінчують цей стереотип і показують, що ми всього лише прості звичайні люди", – наголосила Alyona Alyona.

Свою простоту та щирість реперка досить часто демонструє в інстаграм-профілі. Вона відверто показує свій побут, захоплюється татовим борщем, допомагає батькам по господарству – працює на городі та власноруч розкидає гній, а в закордонні подорожі вирушає з картатими сумками.